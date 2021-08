Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu HELMA Eigenheimbau AG

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AGISIN: DE000A0EQ578

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.08.2021 Kursziel: 83,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Charlotte Meese

Hohe Nachfragedynamik führt zu starkem Wachstum und Rekordergebnissen bei nachhaltig verbesserter Profitabilität

Nachdem HELMA jüngst einen Vertriebsrekord vermeldet hatte, untermauern die nun vorgelegten starken H1-Zahlen den anhaltenden Erfolgskurs. Wenngleich das Management für das laufende Jahr die EBT-Zielspanne am oberen Ende konkretisierte, erachten wir die Guidance als zu konservativ und heben unsere Schätzungen und das Kursziel leicht an.

Dank eines weiter vorteilhaften Marktumfelds und der zugrundeliegenden Megatrends im privaten Wohnungsbau konnte HELMA in H1 ein erfreuliches Erlöswachstum von knapp 41% auf 161,4 Mio. Euro erzielen, womit unsere Schätzung deutlich übertroffen wurde (MONe: 142,8 Mio. Euro). Das Wachstum wurde insbesondere von den Segmenten Wohnungsbau (+41% yoy) und Ferienimmobilien (+120% yoy) getragen, in denen neben einer weiterhin dynamischen Nachfrage auch die erfolgreichen Vertriebsstarts die positive Entwicklung unterstützten. Auch das Segment Eigenheimbau verzeichnete dank der Ausrichtung auf einkommensstarke Kunden und der dominanten Positionierung von HELMA vor allem in den Speckgürteln deutscher Großstädte eine stabile Wachstumsrate von knapp +4% yoy.

Bedingt durch das hohe Umsatzvolumen und operative Leverage-Effekte gelangen HELMA darüber hinaus ergebnisseitig trotz der marktbedingten Herausforderungen in der Materialbeschaffung neue Rekordwerte. Hervorzuheben ist u.E. die Reduzierung der Materialaufwandsquote um 230 BP auf 75,5%. Dies führen wir insbesondere auf den höheren Anteil des margenträchtigen Bauträgergeschäfts (Umsatzanteil +11 PP yoy auf 68,7%) zurück. Zudem dürften Kostensteigerungen mit Verkaufspreiserhöhungen teilweise abgefedert worden sein. Infolgedessen konnte bei einem operativen Ergebnis von 12,7 Mio. Euro die EBIT-Marge spürbar auf 7,8% ausgebaut werden (H1/20: 6,0%). Auch das EBT stieg mit rund +88% deutlich überproportional auf 12,4 Mio. Euro (MONe: 9,8 Mio. Euro; H1/20: 6,6 Mio. Euro). Dementsprechend verbesserten sich die Cash Earnings auf 12,1 Mio. Euro (H1/20: 7,8 Mio. Euro).

Auf Basis der zuletzt aufgestockten Grundstücke in der Region Rhein-Ruhr (15 Einheiten, Gesamtwert: 9,1 Mio. Euro) erachten wir die Wachstumsaussichten für HELMA als unverändert positiv. Mit Blick auf die gut gefüllte Projektpipeline und den vom Management für 2021 avisierten Auftragseingang zwischen 375 und 390 Mio. Euro dürfte auch H2 Rekordwerte hervorbringen (AE H1: 197,2 Mio. Euro). Daher halten wir die nun konkretisierte EBT-Prognose am oberen Ende (zwischen 25 und 26 Mio. Euro) für zu vorsichtig und haben uns angesichts eines traditionell leicht stärkeren H2 mit unseren Schätzungen bewusst darüber positioniert (MONe

EBT: 26,6 Mio. Euro).

Fazit: Die von HELMA vorgelegten starken H1-Zahlen und die aussichtsreichen Wachstumsperspektiven deuten auch in H2 auf eine Fortsetzung der dynamischen Entwicklung hin. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir das Rating mit einem neuen Kursziel von 83,00 Euro (zuvor: 79,00 Euro).

