Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AGISIN: DE000A0EQ578

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.09.2021 Kursziel: 83,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Charlotte Meese

HIT-Feedback: Fortsetzung des Wachstums dank ungebrochener Nachfrage und gesicherter Grundstücke

Jüngst präsentierte sich HELMA auf dem von uns veranstalteten Hamburger Investorentag einem breiten Publikum aus Small- und MidCap-Investoren. Wir haben das positive Feedback der Investorenseite und neue Marktdaten zum Anlass genommen, die Kernpunkte des Investment Cases aufzuarbeiten, die u.E. das Upside-Potenzial der Aktie hervorheben.

Als Full-Service-Baudienstleister agiert HELMA in einem intakten Wachstumsmarkt, dessen Dynamik durch die zunehmende Wohnungsknappheit in den deutschen Großstädten, einen anhaltenden Suburbanisierungstrend und historisch günstige Finanzierungsbedingungen definiert ist. Dank einer starken Marktreputation hat sich das Unternehmen aussichtsreich positioniert, um in den kommenden Jahren von den Nachfragetrends sowohl im Eigenheimbereich als auch im Segment der Ferienimmobilien überproportional zu profitieren. Insbesondere aufgrund der gesicherten Grundstücke (rund 268,5 Mio. Euro per 30.06.) verfügt HELMA über einen Differenzierungsfaktor gegenüber Wettbewerbern, sodass wir angesichts sukzessiver Marktanteilsgewinne mit spürbaren Erlöszuwächsen in allen Segmenten rechnen (Topline-CAGR 2021-2024e: 9,0%).

Auf Basis der bilanzierten Grundstücke avisiert das Management ein Umsatzpotenzial von knapp 1,8 Mrd. Euro bis 2024, was u.E. angesichts des Nachfrageüberhangs und des Projektcharakters vergleichsweise visibel umsetzbar sein sollte. So ist nach einer aktuellen Studie des Portals ImmoScout24 die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in den Ballungsgebieten der 5 Core-Städte zwischen Februar 2020 und Juni 2021 um +58% angestiegen. Vor allem in den Regionen Berlin (+80%), Hamburg (+76%) und München (+71%) ist HELMA u.E. durch den umfangreichen Grundstücksvorrat (rund 62,3% des Immobilienvermögens) auf den dortigen Nachfrageschub vorbereitet. Daneben wird das Vorratspotenzial kontinuierlich durch Zukäufe zu vorteilhaften Konditionen erweitert. Bedingt durch die ebenfalls angezogene Nachfrage nach Ferienimmobilien verzeichnet HELMA bspw. im Resort Olpenitz ein hohes Wachstum, was mit steigenden Verkaufspreisen einhergeht.

Darüber hinaus ergibt sich u.E. durch die Hebung stiller Reserven zusätzliches Ertragspotenzial. Vor dem Hintergrund der seit Jahren steigenden Grundstückspreise (bundesweit knapp +40% seit 2017 gem. Destatis), der Wertschaffung mittels baurechtlicher Vorgänge (u.a. Umwidmung) und des Bilanzierungsansatzes zum Niederstwertprinzip kann HELMA nämlich bei Grundstücksveräußerungen in der Regel umfassende Wertsteigerungen realisieren, denen keine direkten Kosten gegenüberstehen. Daher sollte sich der zunehmende Anteil des margenstärkeren Bauträgergeschäfts in einer Margenexpansion widerspiegeln und mittelfristig zu zweistelligen Niveaus führen (EBIT-CAGR 2021-2024e: 13,9%; EBIT-Marge 2024e: 10,1%). Insgesamt dürfte der zuletzt für H1 publizierte Auftragseingang von 197,2 Mio. Euro (+71% yoy) zusammen mit dem vorhandenen Umsatzpotenzial aus den Grundstücken so zu einer Fortsetzung der Erfolgsstory beitragen.

Fazit: Das strukturell intakte Marktumfeld sowie die starke operative Aufstellung sollten HELMA in den kommenden Jahren Rückenwind für ein ertragsstarkes Wachstum geben. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel.

