Original-Research: ifa systems AG (von BankM AG): Kaufen

Original-Research: ifa systems AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu ifa systems AG

Unternehmen: ifa systems AGISIN: DE0007830788

Anlass der Studie: GB 2020, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.05.2021 Kursziel: EUR 10,76 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 14.9.2018, vormals Halten Analyst: Ruediger Holzammer

Digitalisierung im Gesundheitswesen ist Garant für zukünftiges Wachstum

Glänzendes Geschäftsergebnis 2020 der ifa systems AG (ISIN DE0007830788, Basic Board, IS8 GR) unter Berücksichtigung der durchgeführten Akquisition und dem Sondereffekt im vergangenen Gj. 2020.

Sowohl im 1. als auch im 2. Semester 2020 überzeugte die ifa systems im Umsatz und Ertrag.

Die Zusammenarbeit mit NEXUS wird für beide Unternehmen zunehmend interessanter. Wir erkennen eine sich weiter entwickelnde, koordinierte und wirtschaftlich einträgliche Zusammenarbeit.

Die in den USA vollzogene Beteiligung an der Online-Kommunikationsplattform für Patienten in der Augenheilkunde 'Sophrona' ist Technologie-ergänzend sowohl für die ifa systems AG, als auch für die NEXUS AG.

Wir erhöhen den Fairen Wert um EUR 0,76 von EUR 10,00 auf EUR 10,76 und stufen die Aktie weiterhin mit 'KAUFEN' ein.

