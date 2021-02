Original-Research: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (von GBC AG)

Anlass der Studie: Researchstudie (IPO-Studie)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 17,78 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Nachhaltig in Bildung investieren

- ESG-Investment in den Zukunftsbereich Bildung

- Hohe Stabilität der Geschäftsentwicklung

- Sicherheit durch vorhandene Sachwerte und stille Reserven - Reinvestition der Gewinne und vorgeschriebene schlanke Kostenstrukturen

Die im Jahr 2005 gegründete International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG (kurz: ISA) ist eine englischsprachige Ganztags- Gesamtschule, die sich dabei an die Kinder internationaler Familien richtet und darüber hinaus die zunehmende Nachfrage nach Privatschulleistungen deutscher Schüler (Locals) abdeckt. Die ISA bietet mit den Klassenstufen 1- 12 sowie einem Kindergarten das gesamte schulische Spektrum bis hin zur Hochschulreife an. Die Schule ist international bei den bedeutendsten Institutionen akkreditiert und ermöglicht mit dem IGCSE (International Certificate of Secondary Education) und dem IB (International Baccalaureate) Diploma Schulabschlüsse, die in Bayern / Deutschland und international als 'Mittlere Reife' und 'allgemeine Hochschulzugangsberechtigung' anerkannt sind.

Insgesamt werden aktuell in den vierzehn (inkl. Kindergarten) Jahrgängen 327 Schülerinnen und Schüler aus über 40 Ländern unterrichtet. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat die ISA dabei einen kontinuierlichen Anstieg der Schülerzahlen verzeichnet und seit Aufnahme des IB-Diploma-Programms hat die Schule eine Abschlussquote von nahezu 100 % erreicht. Vom Konzept her unterscheidet sich die ISA erheblich von den staatlichen Schulen. Eine deutlich intensivere Betreuung der Schüler, ein ganzheitlicher fächerübergreifender Bildungsansatz sowie die hervorragende Ausstattung sind hier zu nennen. Selbst während des Covid-19-bedingten Lockdowns hat die ISA den Unterricht vollständig cloud-basiert, online fortsetzen können.

Analog zum stetigen Schülerwachstum hat die ISA über die vergangenen Jahre hinweg einen sukzessiven und nachhaltigen Umsatzanstieg erreicht. Die Umsatzerlöse des abgelaufenen Schuljahres 2019/2020 in Höhe von 6,20 Mio. EUR setzen sich dabei zu rund 80 % aus Schuldgeldeinnahmen und zu rund 20 % aus staatlichen Förderungen/Zuschüssen zusammen. Gemäß dem intensiveren Betreuungsansatz weist die ISA höhere Sach- und Personalaufwendungen auf, wodurch sich die EBITDA-Marge im Normalfall zwischen 7 % und 8 % einpendelt. Der Jahresüberschuss bewegt sich im Einklang mit der Gemeinnützigkeit auf einem niedrigen Niveau von bis zu 0,10 Mio. EUR. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatten jedoch Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit dem Börsengang ein leicht negatives Periodenergebnis nach sich gezogen.

In den vergangenen Schuljahren ist die ISA insbesondere aufgrund der räumlichen Begrenzung an die Kapazitätsgrenze gestoßen, was ein nur noch niedriges Schülerwachstum nach sich gezogen hat. Deshalb plant die ISA sowohl den Schulbetrieb als auch die Verwaltung vollständig an einen neuen Schulcampus zu verlagern. Für den geplanten Neubau wird für die erste Ausbaustufe ein Gesamtfinanzierungsvolumen in Höhe von ca. 32 Mio. EUR veranschlagt. Etwa 50 % und damit ca. 16 Mio. EUR des Finanzierungsvolumens sollen über nicht rückzahlbare staatliche Investitionszuschüsse abgedeckt werden. Die Finanzierung der restlichen 16 Mio. EUR würde in Höhe von rund 7,2 Mio. EUR über Eigenkapital sowie in Höhe von rund 2,8 Mio. EUR über vorhandene liquide Mittel abgedeckt werden. Klassisches Fremdkapital oder auch anderweitige Fremdkapitalinstrumente würden daher nur noch 6,0 Mio. EUR ausmachen. Nach der Fertigstellung und der geplanten Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe könnte die ISA auf dem neuen Schulcampus bis zu 500 Schüler betreuen. In den folgenden Ausbaustufen, die aktuell jedoch nicht konkret geplant sind, könnte die Schüleranzahl auf bis zu 600 deutlich ansteigen.

Das für den Campus-Neubau notwendige Eigenkapital soll im Rahmen der geplanten IPO-Kapitalerhöhung in Höhe von brutto 7,99 Mio. EUR erbracht werden. Gleichzeitig ist ISA damit die erste Schule, die an die Börse geht und damit das Thema Bildung als 'ESG'-Investment für Anleger investierbar macht. Im Fokus stehen hier insbesondere die von der UN definierten Nachhaltigkeitsziele 'Hochwertige Bildung' und 'Maßnahmen zum Klimaschutz'. Dabei wurde die ISA von der Bayerischen Landeskoordination als 'Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule' für das Schuljahr 2019/2020 ausgezeichnet.

Wir haben die ISA mittels eine DCF-Bewertungsmodells sowie eines Peer- Group-Modells bewertet. Da das DCF-Bewertungsmodell den freien Cashflow als Bewertungsgrundlage einbezieht, lässt sich hieraus, unserer Ansicht nach, eine näherungsweise Wertermittlung ableiten. Denn die Erzielung eines hohen freien Cashflows unterliegt nicht den Einschränkungen, die die Gemeinnützigkeit mit sich bringen. Als zweites Modell zur Ermittlung des fairen Wertes haben wir einen Peer-Group-Vergleich herangezogen. Dabei nimmt die ISA, als erstes börsennotiertes Bildungsunternehmen in Deutschland, eine Sonderstellung ein. Vergleichbare Unternehmen, wenngleich es sich hier in der Mehrzahl um wirtschaftlich handelnde Institutionen handelt, lassen sich schwerpunktmäßig in den USA und in Asien antreffen. Der Mittelwert der beiden Bewertungsverfahren ergibt einen fairen Unternehmenswert in Höhe von 17,06 Mio. EUR (15,73 Mio. EUR lt. DCF und 18,39 Mio. EUR lt. Peer-Group) bzw. 17,78 EUR je Aktie. Zum geplanten IPO- Preis in Höhe von 12,50 EUR je Aktie liegt ein von uns errechnetes Kurspotenzial in Höhe von über 40 % vor. Wir vergeben daher das Rating KAUFEN.

