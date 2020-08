^

Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold CorpISIN: CA4989033010

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 25.08.2020 Kursziel: 0,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst:

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,80.

Zusammenfassung: Klondike hat die Analyseergebnisse aus allen drei Bohrphasen in diesem Jahr veröffentlicht. Die Ergebnisse entsprachen den Zielen und setzen die positive Explorationsdynamik der aktuellen Saison fort. Die Bohrergebnisse umfassten mehrere Löcher mit einer guten oberflächennahen Goldmineralisierung und guten Intervallen. Die Analysen haben auch dazu beigetragen, Grenzen in Lone Star zu setzen und zu erweitern. Klondike-Chef Peter Tallman hat sich in diesem Jahr mehr für die Beschleunigung des Ressourcenmodells ausgesprochen. Wir sehen nichts in den Ergebnissen, was diese Ansicht entmutigt. Phase 4 ist nun festgelegt. und wird die Anzahl der Bohrmeter der abgeschlossenen 3 Phasen zusammen verdoppeln. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von C$0,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.80 price target.

This is an abbreviated summary. The full text of this story (including disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly (g.tiwari@firstberlin.com).

Abstract: Klondike has published assays from all three drill phases this year. Results were in line with objectives and continue the positive exploration momentum of the current season. Assays included several holes with good near-surface mineralisation and intersections. The results also helped set and extend boundaries in Lone Star. Klondike boss, Peter Tallman, has been more vocal this year about accelerating towards resource delineation. We see nothing in the results that discourages this view. Phase 4 is now set and entails double the drill-meterage of the sum of the completed 3 phases. We remain Buy-rated on Klondike with an unchanged C$0.80 price target.

