Original-Research: KPS AG (von GBC AG)

Unternehmen: KPS AG

ISIN: DE000A1A6V48

Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 13,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 30.09.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Internationalisierung wird erfolgreich fortgesetzt. Margen durch Earn-Outs leicht unter Druck.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 steigerte die KPS AG den Umsatz um 4,9% auf 180,66 Mio. EUR (VJ: 172,22 Mio. EUR). Während die Umsatzerlöse mit dem größten Kunden rückläufig waren, konnte dieser Effekt durch Neugeschäfte mit Bestands- und Neukunden überkompensiert werden. Insbesondere die getätigten Akquisitionen haben sich als sehr erfolgreich herausgestellt und so stieg der Anteil der Umsätze außerhalb Deutschlands von 42,9 Mio. EUR um 79,5% auf 77,0 Mio. EUR an. Hier zeigt sich die gute Umsetzung der Internationalisierungsstrategie.

Gleichzeitig wurde eine überproportionale Ergebnisverbesserung erzielt und das EBITDA stieg um 12,6% auf 22,55 Mio. EUR (VJ: 20,02 Mio. EUR) an. Die sehr gute operative Entwicklung der getätigten Akquisitionen wirkte sich durch vereinbarte Earn-Out-Verpflichtungen aber ergebnisminimierend aus. So beliefen sich die Earn-Outs auf 4,8 Mio. EUR. Bereinigt um diesen Effekt lag das EBITDA bei 27,31 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 15,1% entspricht. Somit wären die hohen Margen aus der Vergangenheit wieder nahezu erreicht.

Bilanziell ist das Unternehmen weiterhin hervorragend aufgestellt, mit einer Eigenkapitalquote von 45,2% (30.09.2018: 46,5%) und einer Nettoverschuldung von 7,72 Mio. EUR (30.09.2018: 12,12 Mio. EUR).

Auch das erste Quartal 2019/20 entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen und die KPS zeigt eine stabile Entwicklung auf. Der Umsatz erhöhte sich um 0,7% auf 44,7 Mio. EUR (VJ: 44,4 Mio. EUR) und das EBITDA um 10,4% auf 5,9 Mio. EUR (VJ: 6,6 Mio. EUR), was einer EBITDA-Margenreduktion von 14,9% (Q1 18/19) auf 13,2% (Q1 19/20) entspricht. Hintergrund dieser Entwicklung sind vornehmlich die Earn-Out-Verpflichtungen der ICE Consultants.

Mittelfristig sollte die Dreisäulenstrategie greifen und ein solides Umsatzwachstum erzielt werden. Diese beinhaltet Internationalisierung, Innovation und Industrialisierung. Aktuell gibt es noch rückläufige Umsätze mit dem größten Kunden, was das Umsatzwachstum einschränkt. Daher sieht die Guidance ein konservatives Umsatzwachstum von 0,2% - 5,7% (181 - 191 Mio. EUR). Die Guidance enthält die Erwartung, dass neben den Bestandsprojekten neue Projekte akquiriert werden können. Im Rahmen der Corona-Krise sehen wir die Gewinnung von neuen Projekten als schwierig an und haben eine konservative Prognose erstellt. Die Prognosen unterliegen jedoch, bedingt durch das Coronavirus, einer hohen Unsicherheit. Wir gehen davon aus, dass die Umsatzerlöse im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 auf 181,84 Mio. EUR ansteigen werden, bzw. 190,93 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020/21. Weiterhin gehen wir von einer leichten Margenverbesserung aus, speziell durch die Industrialisierung des Beratungsansatzes, den Fokus auf Mitarbeiterakquise in Ländern mit einem geringeren Lohnniveau und den verstärkten Einsatz von eigenen Mitarbeitern anstatt Freelancern. Die Ergebnisguidance sieht ein EBITDA in Höhe von 28 bis 36 Mio. EUR vor, jedoch sollte es durch die erstmalige Anwendung der Leasingbilanzierung gemäß IFRS 16 zu einem cashneutralen positiven Ergebniseffekt in Höhe von 3,80 Mio. EUR kommen. Bereinigt um den IFRS-16 Effekt liegt die Guidance bei 24,20 bis 32,20 Mio. EUR. Wir erwarten eine leichte Ergebnisverbesserung und rechnen im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 mit einem EBITDA in Höhe von 24,02 Mio. EUR und 25,51 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2020/21.

Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir unser Kursziel auf 13,00 EUR (bisher: 13,20 EUR) reduziert und vergeben unverändert das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20399.pdf

Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 31.03.2020 (15:20 Uhr) Datum (Uhrzeit) erste Weitergabe: 01.04.2020 (12:00 Uhr)

