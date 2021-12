Original-Research: M1 Kliniken AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: M1 Kliniken AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu M1 Kliniken AG

Unternehmen: M1 Kliniken AGISIN: DE000A0STSQ8

Anlass der Studie: Re-initiation of coverage Empfehlung: Buy seit: 02.12.2021 Kursziel: EUR14 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat am 02.12.2021 die Coverage von M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8/ Bloomberg: M12 GR) wieder aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem Buy-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 14,00.

Zusammenfassung: Wir nehmen die Coverage der M1 Kliniken AG (M1) mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von EUR14 wieder auf. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind aus unserer Sicht hervorragend. M1 war ein Early-Mover im deutschen Lifestyle- und Beauty-Markt und schmiedete ein disruptives Netzwerk von Markenkliniken für kosmetische Behandlungen. Nun forciert das Unternehmen den internationalen Ausbau seines Kliniknetzes und will die Zahl der Beauty-Center bis JE24 verdoppeln (derzeit ~50). Ein adressierbarer Schönheitsmarkt von EUR51 Mrd. untermauert unseren Optimismus, und wir glauben, dass das operative Aufwärtspotenzial von M1 derzeit vom Markt unterschätzt wird.

First Berlin Equity Research on 02/12/2021 re-initiated coverage on M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8 / Bloomberg: M12 GR). Analyst Ellis Acklin placed a Buy rating on the stock, with a EUR 14.00 price target.

Abstract: We re-initiate coverage of M1 Kliniken AG (M1) with a Buy rating and EUR14 price target. In our view, the company's growth prospects are excellent. M1 was an early mover in Germany's lifestyle and beauty market and forged a disruptive network of branded clinics for cosmetic treatments. Now the company is accelerating the international expansion of its clinic network and wants to double the number of beauty centres by YE24 (currently ~50). A $51bn addressable beauty market underpins our optimism, and we believe M1's operational upside is currently underappreciated by the market.

