Original-Research: MagForce AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: MagForce AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu MagForce AG

Unternehmen: MagForce AGISIN: DE000A0HGQF5

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 11,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Erstmals nennenswerte Behandlungserlöse erzielt, Roll-Out in Europa und Deutschland soll fortgesetzt werden; Zulassung zur Prostatabehandlung in 2021 erwartet

In den ersten sechs Monaten 2020 hat die MagForce AG erstmals eine nennenswerte Anzahl an Glioblastom-Patienten behandelt. Mit der Behandlung von 11 Patienten in Deutschland sowie 6 Patienten in Polen hat die Gesellschaft Behandlungserlöse in Höhe von 0,38 Mio. EUR (VJ: 0,03 Mio. EUR) erreicht. Zwar ist das Erlösniveau damit weiterhin niedrig, was mit einem EBIT in Höhe von -3,42 Mio. EUR (VJ: -3,61 Mio. EUR) ein unverändert negatives Ergebnisniveau bedeutet. Das erste Halbjahr 2020 könnte jedoch den Anfang einer hohen Wachstumsdynamik bei der Anzahl der Behandlungen markieren. Die Basis dafür wurde durch die in den vergangenen Berichtsperioden umgesetzte Expansionsstrategie gelegt. Im April 2019 wurde das erste NanoActivator-Gerät in Polen installiert, einer Region aus der die MagForce AG überdurchschnittlich viele Anfragen erhalten hatte. Auch in Deutschland wurde in Zwickau, an der Paracelsus-Klinik ein weiteres Behandlungsgerät installiert. Ab November 2020 soll mit der Hufeland-Klinik in Mühlhausen der dritte Standort in Deutschland hinzukommen.

Parallel zum Technologie-Roll-Out in Polen und Deutschland hat die MagForce AG die klinische Studie für die Zulassung zur Behandlung von Prostata-Krebs in den USA erfolgreich fortgesetzt. Nachdem im August 2019 die Rekrutierung der Patienten für die erste Studien-Stufe erfolgreich abgeschlossen wurde, hat die MagForce AG im April 2020 von der FDA die Genehmigung für die zweite Stufe erhalten. In der ersten Stufe hatte man nur minimale behandlungsbedingte Nebenwirkungen beobachtet. Aktuell wird die mehrstufige, einarmige Studie aufgrund von Covid-19 nur an einem MagForce- eigenen Behandlungszetrum in den USA durchgeführt. Da die MagForce AG ein gestrafftes Verfahren etabliert hat, im Rahmen dessen die Behandlung eines Patienten innerhalb eines Tages abgeschlossen werden kann, ist von einer beschleunigten Studiendauer auszugehen. Die Behandlungen der nächsten und letzten Stufe sollen dann in drei MagForce-eigenen Behandlungszentren stattfinden. Wir rechnen mit der Zulassung in der zweiten Jahreshälfte 2021 und mit ersten nennenswerten Umsatzerlösen ab dem Geschäftsjahr 2022.

Im Rahmen der Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) sowie des vereinbarten Wandelanleiheprogramms mit Yorkville kann die MagForce AG Kapital in umfangreichem Volumen aufnehmen. Von dem vereinbarten EIB-Volumen in Höhe von 35 Mio. EUR sind zum Bilanzstichtag 13 Mio. EUR in Anspruch genommen. Zum 30.06.2020 waren im Rahmen der Yorkville-Vereinbarung, die ein Gesamtvolumen von insgesamt 15 Mio. EUR umfasst, Wandelanleihen in Höhe von 2,5 Mio. EUR ausgegeben.

Wir rechnen mit einer Fortsetzung der Wachstumsdynamik bei der kommerziellen Glioblastom-Behandlung sowie ab 2022 mit einem starken Erlösanstieg aus der Behandlung von Prostatakrebs-Patienten. In 2022 erwarten wir den EBITDA-Break-Even und ab dem Geschäftsjahr 2023 sollte auch auf Ebene des Nachsteuerergebnisses die Gewinnschwelle überschritten werden.

Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 11,00 EUR (bisher: 13,50 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion ist einerseits eine Folge der zeitlichen Verschiebung von Umsatzerlösen in beiden Indikationsbereichen. Auf der anderen Seite haben wir bei den mittel- bis langfristigen Umsatzerwartungen einen etwas konservativeren Ansatz gewählt und unterstellen hier eine niedrigere Wachstumsdynamik. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21827.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstelltung der Studie: 12.11.2020 (08:35 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 12.11.2020 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°