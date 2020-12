Original-Research: MagForce AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: MagForce AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu MagForce AG

Unternehmen: MagForce AGISIN: DE000A0HGQF5

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 11,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Kapitalerhöhung in Höhe von 4,7 Mio. EUR zur Finanzierung der Wachstumsstrategie erfolgreich durchgeführt, Hohes Kurspotenzial vorhanden, Rating KAUFEN bestätigt

Seit unserer letzten Researchstudie (siehe Researchstudie vom 12.11.2020) hat sich der Aktienkurs der MagForce AG deutlich positiv entwickelt. Innerhalb nur eines Monats legte der Aktienkurs von 2,50 EUR auf aktuell 5,38 EUR um mehr ca. 115 % deutlich zu. Vor diesem Hintergrund ist die von der Gesellschaft durchgeführte Kapitalerhöhung gut nachvollziehbar. Gemäß Unternehmensmeldung vom 15.12.2020 wurden dabei insgesamt 1,17 Mio. neue Aktien, was 4,2 % des Grundkapitals entspricht, zu einem Kurs von 4,00 EUR erfolgreich an institutionelle und qualifizierte Anleger platziert. In Summe beläuft sich der Emissionserlös auf rund 4,7 Mio. EUR. Mit den neu eingeworbenen Mitteln soll die Wachstumsstrategie finanziert und insgesamt die Bilanz gestärkt werden.

Die Wachstumsstrategie umfasst dabei einerseits die Fortsetzung und Beschleunigung des Roll-Outs der MagForce-Behandlungstechnologie in Europa. Hierfür ist es geplant, Behandlungsgeräte zu errichten und diese an Schwerpunktzentren zur Behandlung von Gehirntumoren zu installieren. Zuletzt hatte die Gesellschaft die erfolgreiche Inbetriebnahme des Behandlungszentrums am Hufeland Klinikum in Mühlhausen bekannt gegeben. Nachdem die letzte Abnahme erfolgt ist, sollen bereits im Dezember die ersten Hirntumor-Patienten an diesem Klinikum mit der MagForce-Technologie behandelt werden. Mit dieser Installation verfügt die Gesellschaft über drei Behandlungsstandorte in Deutschland und einen Standort in Polen. Bei den Expansionsaktivitäten ins europäische Ausland kam es zwar in diesem Jahr durch die Covid-19-Pandemie zu Verzögerungen, in 2021 sollen hier insbesondere in Spanien und Italien neue Geräte installiert und die Behandlungsbasis deutlich ausgeweitet werden.

Parallel wird die Zulassungsstudie zur Prostatakrebshandlung in den USA, die von der Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc. durchgeführt. Der Beginn der letzten Phase der Studie, Phase 2b, wird für Anfang 2021 erwartet. Während die Studie abgeschlossen wird, beginnt MagForce bereits mit den Vorbereitungen für die Kommerzialisierung, die voraussichtlich Mitte oder in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 beginnen wird.

Für die Finanzierung dieser beiden Kommerzialisierungspfade der MagForce- Technologie hat die MagForce AG mehrere Optionen etabliert. Neben der aktuell erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft mit der Europäischen Investitionsbank EIB eine Finanzierungsvereinbarung über insgesamt 35 Mio. EUR geschlossen, wovon zum Stichtag 30.06.2020 insgesamt 13 Mio. EUR in Anspruch genommen waren. Darüber hinaus wurde mit Yorkville ein Wandelanleiheprogramm in Höhe von insgesamt 15 Mio. EUR vereinbart. Zum Stichtag 30.06.2020 waren Wandelanleihen in Höhe von insgesamt 2,5 Mio. EUR ausgegeben.

Wir haben die aktuelle Kapitalerhöhung in unser DCF-Bewertungsmodell berücksichtigt und das Kursziel in Höhe von 11,00 EUR (bisher: 11,00 EUR) bestätigt. Neben einer leichten Kurszielreduktion, die rein modelltechnischer Natur ist, hat die Kapitalerhöhung das Risiko leicht gemindert. Beide Effekte heben sich auf. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21960.pdf

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11)

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 17.12.20 (16:52 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 18.12.20 (09:30 Uhr)

