Original-Research: MagForce AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: MagForce AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu MagForce AG

Unternehmen: MagForce AGISIN: DE000A0HGQF5

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 11,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Erfolgreicher Abschluss der Studienphase 2a zur Behandlung von Prostatakrebs; Marktzulassung in 2021 erwartet; Prognosen und KAUFEN- Kursziel bestätigt

Die MagForce AG hat den erfolgreichen Abschluss der Stufe 2a der Zulassungsstudie für die Behandlung von Prostatakrebs in den USA bekannt gegeben. Erwartungsgemäß haben sich dabei bei der Behandlungsgruppe von 10 Patienten nur minimale behandlungsbedingte Nebenwirkungen gezeigt, vergleichbar mit denen der ersten Studienphase. Vor Beginn der zweiten Studienphase hatte die MagForce AG ein gestrafftes eintägiges Behandlungsverfahren etabliert, was die Patientenbehandlung innerhalb nur eines Tages ermöglicht. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Pandemie aber auch außerhalb der derzeitigen Pandemielage ist ein nur einmaliger Klinikbesuch von großem Vorteil. Selbst in diesem gestrafften Verfahren waren die zu beobachteten Nebenwirkungen nur gering.

In unseren bisherigen Prognosen hatten wir mit dem Abschluss der Patientenbehandlung Ende 2020 gerechnet und mit dem Beginn der abschließenden Zulassungsstudie 2b Anfang 2021 gerechnet. Wir betrachten die aktuelle Unternehmensmeldung als eine Bestätigung dessen, zumal sich die Gesellschaft derzeit auf den Beginn der Studienphase 2b vorbereitet, die Anfang des zweiten Quartals 2021 starten sollte. Das MagForce- Management rechnet, nach der FDA-Zulassung, mit dem Vermarktungsbeginn in der zweiten Jahreshälfte 2021. Auch dies liegt voll im Rahmen unserer bisherigen Erwartungen.

In der letzten, für die Marktzulassung wichtigen Studienphase 2b, sollen bis zu 120 männliche Patienten an den drei MagForce-Zentren in Texas, Washington und Florida durchgeführt werden. Ziel der Studie ist es, zu zeigen, dass bei der Behandlung mit der MagForce-Technologie Prostatakrebs- Patienten länger im so genannten 'Active Surveillance Programme' bleiben können. Das Krankheitsbild von Patienten, die in diesem Programm einbezogen sind, erfordert zwar eine genaue Beobachtung, eine Operation oder Bestrahlung ist jedoch nicht notwendig. Für Patienten ist ein längeres Verbleiben in diesem Stadium mit einem Gewinn an Lebensqualität und der Vermeidung von Nebenwirkungen verbunden. Für das Gesundheitssystem bedeutet die Vermeidung von chirurgischen Eingriffen Einspareffekte, die angesichts der hohen Zahl an Prostataerkrankungen signifikant sind. Daher gehen wir von einer hohen Akzeptanz für die MagForce-Behandlung nach der Marktzulassung aus.

Angesichts der Bestätigung des bisher für unsere Prognosen relevanten Zulassungszeitplans, lassen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen unverändert. Während die Umsätze bei der Behandlung von Prostatakrebs-Patienten in den USA erst ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 sichtbar ansteigen sollten, sollte die MagForce AG im laufenden Geschäftsjahr 2021 vornehmlich Umsätze aus der Glioblastom-Behandlung in Europa ausweisen. Nach wie vor gilt dabei die Managementaussage, wonach für 2021 mit einer Verdreifachung der kommerziellen Glioblastom-Behandlungen gegenüber 2020 gerechnet wird. Wir rechnen unverändert mit dem Erreichen des EBITDA-Break-Even ab 2022, also ab der deutlichen Zunahme der Umsätze im Prostatabereich.

Auf Basis der unveränderten Prognosen bestätigen wir unser Kursziel von 11,00 EUR je Aktie. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

