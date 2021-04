Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG)

Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938

Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.04.2021

Kursziel: 9,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Niklas Bentlage

Neuer Wein in neuen Schläuchen - Masterflex vor Rückkehr auf den Wachstumspfad und massiver Margenausweitung

Als Nischenanbieter für Hightech-Schlauch- und Verbindungslösungen agiert Masterflex im globalen Markt für industrielle Schläuche, der nach einem Corona-bedingt schwierigen Jahr 2020 in den kommenden Quartalen, getrieben von einer sich erholenden Industrieproduktion, zügig auf die Wachstumsspur zurückfinden dürfte (CAGR 2020-26e: +5,8%).

Dank seiner über die Jahrzehnte aufgebauten Material- und Prozesskompetenz hat sich das Unternehmen in den adressierten Nischen eine marktführende Stellung erarbeitet, die in langjährigen Geschäftsbeziehungen mit einer breit diversifizierten Kundenbasis resultiert (Top 10 < 20% Umsatzanteil). Digitalisierte Produktionsprozesse und branchenübergreifendes Know-how ermöglichen es Masterflex, den speziellen Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden sowie bei der Produktneuentwicklung eine geringe Time-to-Market zu erzielen. Dadurch verfügt das Unternehmen u.E. über wesentliche Vorteile gegenüber den meist kleineren und nur regional aufgestellten Wettbewerbern.

Nachdem Masterflex im vergangenen Jahr aufgrund der makroökonomisch schwierigen Rahmenbedingungen erstmals seit zehn Jahren einen Umsatzrückgang (-10,1% yoy) verzeichnete, sollte bereits im aktuellen Geschäftsjahr 2021 die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingen. Das ausgegebene Jahresziel von 2,0 bis 5,0% Umsatzwachstum erachten wir dabei als eher konservativ (MONe: +5,9%). Mittelfristig sehen wir insbesondere die Erweiterung der Produktpalette in den USA, ein stärkeres Engagement in Asien sowie ein zunehmendes Exposure in wachstumsstarken Branchen wie der Medizintechnik als Wachstumstreiber, sodass wir bis 2023 einen Umsatz von 88,0 Mio. Euro erwarten (CAGR 2020-2023e: +7,0%). Zusätzlich sollte das in 2019 implementierte Optimierungsprogramm in den kommenden Jahren in einer massiven Margenausweitung resultieren, die mit Rückkehr des Top-Line-Wachstums einhergeht. Besonders der im Vergleich zur Vergangenheit signifikant geringere Personalbestand (MONe: Ø 595 Mitarbeiter in 2021 vs. 637 H1 2020) dürfte bereits kurzfristig wesentliche positive Effekte auf die EBIT-Marge haben (MONe: 5,6% in 2021; +240 BP yoy).

Auf Basis unseres DCF-Modells weist die Aktie aktuell eine deutliche Unterbewertung auf, die sich auch im Peergroup-Vergleich (Ø EV/EBITDA 2022e: 9,8x) sowie gegenüber den historischen Bewertungsniveaus (Ø 5Y EV/EBITDA: 8,6x) widerspiegelt. In Anbetracht der attraktiven Wachstumsperspektiven, der prognostizierten Margenausweitung sowie einer sehr soliden Bilanzstruktur (EK-Quote: 53,6%) sehen wir daher erhebliches Upside- Potenzial für den Titel.

Fazit: Masterflex sollte nach einem schwierigen Jahr in 2021 auf den im vergangenen Jahrzehnt stetigen Wachstumspfad zurückkehren. Mit den steigenden Erlösen dürften auch die in 2019 angestoßenen Optimierungsmaßnahmen stärker zum Tragen kommen und eine deutliche Margenausweitung bewirken. Diese Perspektiven sind u.E. noch nicht ausreichend im Kurs reflektiert. Wir nehmen die Aktie daher mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 9,00 Euro in unsere Coverage auf.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

