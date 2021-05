Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG)

Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.05.2021

Kursziel: 9,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Niklas Bentlage

Effizienzmaßnahmen zeigen deutliche Wirkung - EBIT in Q1 2021 besser als erwartet

Masterflex hat heute Finanzkennzahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die gegenüber dem Vorjahresquartal zwar einen leichten Rückgang beim Umsatzerlös, aber dennoch einen Anstieg beim EBIT offenbaren. Ergebnisseitig liegen die berichteten Kennzahlen damit deutlich oberhalb unserer Schätzungen, die wir infolgedessen angehoben haben.

[TABELLE]

Leichter Umsatzrückgang aufgrund einer starken Vergleichsbasis: Der Erlös fiel mit 19,5 Mio. Euro rund 1,0 Mio. geringer aus als im Vorjahr, konnte unsere Umsatzerwartung (19,1 Mio. Euro) dennoch leicht übertreffen. Der Rückgang beim Umsatz ist dabei im Wesentlichen auf die kaum durch die Corona-Pandemie beeinflusste Vergleichsbasis und geringe Erlöse im Bereich der Luftfahrt zurückzuführen. Ab dem zweiten Quartal erwarten wir u.a. aufgrund des geringeren Basiswerts und einer anziehenden Gesamtwirtschaft jedoch einen signifikanten Erlösanstieg, sodass das Q1 das letzte Quartal mit rückläufigen Umsatzerlösen gewesen sein sollte. Angesichts dessen halten wir an unserer Umsatzprognose für das Gesamtjahr (76,1 Mio. Euro; +5,9% yoy) fest.

EBIT signifikant über unseren Erwartungen: Mit 2,2 Mio. Euro lag das EBIT trotz des Erlösrückgangs und der weltweit angespannten Rohstoffmärkte in Q1 um 12,0% über dem Wert aus dem Vorjahr (EBIT 2,0 Mio. Euro), womit unsere zugegebenermaßen defensiven Erwartungen (1,3 Mio. Euro) deutlich übertroffen wurden. Gründe hierfür sind u.a. Produktivitätssteigerungen, die laut Unternehmen mit rund 0,9 Mio. Euro in Q1 zu Buche schlagen, sowie ein wesentlich geringerer Einfluss der Lieferengpässe bei Rohmaterialien auf die Materialkosten des Unternehmens (Materialaufwandsquote: 32,6% vs. MONe 33,9%). Auch wenn Q1 tendenziell das ergebnisstärkste Quartal ist (vergleichsweise viele Fakturtage), wird angesichts der in Q1 erzielten EBIT-Marge von 11,3% u.E. bereits deutlich, welchen Effekt die durchgeführten Optimierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen haben. Das Erreichen des Margenziels für 2022 (EBIT-Marge über 10%) scheint damit zunehmend wahrscheinlich, weshalb wir unsere Ergebnisschätzungen überarbeitet haben.

Fazit: Die jüngsten Quartalszahlen deuten an, welche Margenniveaus für Masterflex in Zukunft möglich sind und lassen das Ziel einer zweistelligen EBIT-Marge bis 2022 näher rücken. Nach Anpassung unserer Schätzungen stufen wir die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ ein und erhöhen das Kursziel auf 9,50 Euro (zuvor: 9,00 Euro).

