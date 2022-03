Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

Unternehmen: Masterflex SEISIN: DE0005492938

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.03.2022 Kursziel: 11,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Masterflex schließt Geschäftsjahr nach vorläufigen Zahlen über bereits erhöhter Guidance ab - Ausblick für 2022 weiter positiv

Masterflex hat heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Mit einem zweistelligen Umsatz- und deutlich überproportionalem Ergebniswachstum übertrifft das Unternehmen damit nicht nur die Guidance, sondern macht die von uns avisierte Rückkehr auf den Wachstumspfad mit signifikanter Margenausweitung perfekt.

Angehobene Guidance 2021 deutlich übertroffen: Auf Basis starker 9M-Zahlen hatte das Management die Jahresprognose für das Umsatzwachstum von ursprünglich 2-5% yoy auf 5-8% yoy angehoben. Mit den nun veröffentlichten Zahlen offenbart Masterflex sogar ein Wachstum von 10% yoy auf 79,1 Mio. Euro, was leicht über unserer Schätzung liegt (MONe: +7,8% yoy; 77,5 Mio. Euro). Das Q4 fiel demnach überraschend stark aus und konnte mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 21% yoy auf 19,5 Mio. Euro abgeschlossen werden. Neben der bereits deutlich zunehmenden Nachfrage aus dem klassischen Industriegeschäft gewann zuletzt auch der Bereich Luft- und Raumfahrt wieder spürbar an Dynamik. Entsprechend dürften sich die jüngst noch verhaltenen Aktivitäten der in diesem Bereich tätigen Tochter 'Matzen & Timm' nahezu wieder auf Vor-Corona-Niveau bewegen.

EBIT über Vorkrisenniveau: Angesichts der starken Auftragslage (Auftragsbestand 31.12.: 22,9 Mio. Euro vs. Vj.: 9,4 Mio. Euro) und der durchgeführten Effizienzmaßnahmen im Rahmen des B2DD-Programms entwickelte sich auch das Ergebnis sehr erfreulich. Mit einem leicht positiven EBIT-Beitrag in Q4 von 0,1 Mio. Euro (Vj.: -0,4 Mio. Euro) konnte Masterflex das Jahr mit einer EBIT-Marge von 7,3% bzw. einem EBIT von 5,8 Mio. Euro (Vj.: 2,3 Mio. Euro) abschließen. Insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Lieferketten und der derzeitigen Preissituation an den Rohstoffmärkten ist die signifikante EBIT-Steigerung von 148% yoy für uns ein klarer Beleg für das gute Management von Masterflex. Im Zuge der gestiegenen Profitabilität hat das Management zudem angekündigt, die Dividende von 0,08 auf 0,12 Euro je Aktie zu erhöhen, was aktuell einer Dividendenrendite von 1,9% entspricht.

Wachstumskurs dürfte sich 2022 fortsetzen: Angesichts des robusten Sentiments auf der Nachfrageseite sind wir trotz der aktuell angespannten Lage unverändert von einem anhaltenden Wachstum in 2022 überzeugt. Wenngleich der Automotivesektor nicht an das Wachstum von 2021 anknüpfen dürfte, erwarten wir wieder eine zunehmende Nachfrage aus dem margenstarken Medizinbereich. So konnte hier aufgrund fortwährender Coronabedingter Verschiebungen von Operationen das Vor-Corona-Niveau noch nicht wieder erreicht werden. Wir gehen davon aus, dass sich diese Beschränkungen im Laufe des H1 2022 sukzessive lösen werden und folglich spürbare Nachholeffekte spätestens in H2 2022 eintreten. Die Guidance für 2022 wird im Rahmen des Geschäftsberichtes vorgelegt.

Fazit: Masterflex konnte nach einem schwierigen Jahr erfolgreich auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der stark gestiegene Auftragsbestand ist für uns ein deutliches Indiz, dass das operative Momentum auch in 2022 Bestand haben dürfte. Nach Fortschreibung des DCF-Modells bestätigen wir unser Rating 'Kaufen' mit einem höheren Kursziel von 11,00 Euro (zuvor: 10,50 Euro).

