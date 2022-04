Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

Unternehmen: Masterflex SEISIN: DE0005492938

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.04.2022 Kursziel: 12,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Geschäftsbericht bestätigt starke Performance in 2021 - Neue Guidance bekräftigt unsere Überzeugung vom Investment Case

Masterflex hat letzte Woche den Geschäftsbericht für 2021 veröffentlicht, der die zuvor vermeldeten starken vorläufigen Zahlen vollständig bestätigt. Der gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelte Auftragsbestand, die verzeichnete Erholung im Luftfahrtgeschäft sowie die wieder anziehende Nachfrage im wichtigen Medizintechnikmarkt stimmen uns indes zuversichtlich, dass sich der Wachstumskurs in 2022 fortsetzen wird.

Eindrucksvolle Rückkehr auf den Wachstumspfad: Der Konzernerlös stieg in 2021 um 10,0% yoy auf rund 79,1 Mio. Euro, womit die in Q4/21 angehobene Guidance (+5-8% yoy) deutlich übertroffen wurde. Ursächlich hierfür ist die überraschend starke Entwicklung des saisonal für gewöhnlich schwachen Q4, das um 21,0% yoy auf 19,5 Mio. Euro zulegen konnte und damit einen quartalsbezogenen Rekordwert markierte. Neben einer hohen Nachfragedynamik im klassischen Industrieschlauchgeschäft verzeichnete Masterflex auch eine spürbar erholte Nachfrage aus dem Medizintechnikbereich. Das operative EBIT erfüllte mit rund 5,8 Mio. Euro (+82,0% yoy; 7,3% Marge) das Ziel einer weiteren Margensteigerung. Bereinigt um das noch defizitäre Geschäft von Matzen & Timm (EBIT 2021: -1,5 Mio. Euro) hätte Masterflex die für 2022 avisierte Rückkehr zur zweistelligen EBIT-Marge wohlgemerkt bereits erreicht, was u.E. ein klarer Beleg für den Erfolg der umgesetzten konzernweiten Effizienzmaßnahmen ist.

Wachstum dürfte sich mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich fortsetzen: Für 2022 erwartet der Vorstand eine Steigerung des Umsatzes auf 83 bis 87 Mio. Euro sowie das endgültige Erreichen der im Rahmen des B2DD-Programms avisierten zweistelligen EBIT-Marge. Wir erachten diese Zielsetzung aus folgenden Gründen für vollumfänglich erreichbar:

Nachfrage in der Medizintechnik dürfte wieder anziehen: Durch Corona-bedingte Verschiebungen u.a. von Eingriffen in der Chirurgie war die Nachfrage von Kunden der Medizintechnik zuletzt stark gehemmt (Erlösanteil

2020: ca. 20%; 2021: 17%). Hier zeichnet sich gemäß Vorstand eine deutliche Erholung ab.

Restart bei Matzen & Timm: Der hohe Auftragsbestand (6 Mio. Euro per 31.12.) sowie die erhöhten Kapazitäten durch die Wiedereröffnung des Produktionsstandortes in Tschechien in Q2/22 stimmen uns zuversichtlich, dass Matzen & Timm in diesem Jahr einen Umsatzbeitrag von rund 8,5 Mio. Euro (Vj.: 6,6 Mio. Euro) bei einem positiven EBIT von 0,5 bis 1,0 Mio. Euro (Vj.: -1,5 Mio. Euro) liefern wird.

Solide Preissetzungsmacht: Dank der starken Marktstellung als Nischenanbieter für Hightech-Schlauch- und Verbindungslösungen sollte Masterflex steigende Beschaffungspreise auch in 2022 größtenteils weiterreichen können.

Fazit: Nach dem starken Jahr 2021 dürfte Masterflex dank seiner diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur auch in 2022 weitere Umsatz- und Ertragssteigerungen verzeichnen. Wir sind unverändert vom Investment Case überzeugt und bestätigen nach Fortschreibung des DCF-Modells unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 12,00 Euro.

