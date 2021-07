Original-Research: Mayfair Gold. Corp. (von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt))

Original-Research: Mayfair Gold. Corp. - von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Einstufung von hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) zu Mayfair Gold. Corp.

Unternehmen: Mayfair Gold. Corp.

ISIN: CA57808L1076

Anlass der Studie: Erstanalyse / Research Report

Letzte Ratingänderung:

Analyst:

Research Report zu Mayfair Gold: Börsen-Debüt nach Projektübernahme von Pan American Silver (ehem. Lake Shore Gold)

Nicht nur für Anleger, die physisches Gold besitzen, sondern ganz besonders für Investoren, die Goldminenaktien besitzen, ist das Stimmungsbarometer bei den Edelmetallen wichtig, da die Kurse der Bergbaubetriebe stark von den Edelmetallkursen beeinflusst werden. Da das Gewinnpotential gegenüber dem Edelmetallkurs bei Minengesellschaften höher ist, so partizipieren Goldminenaktien zumeist überproportional an den steigenden Goldkursen. Daher präsentieren wir heute mit Mayfair Gold Corp. (TSX-V: MFG; WKN: A3CPBK; ISIN: CA57808L1076) eine aufstrebende junge Goldminengesellschaft, die in der Zeit des aktuellen Goldabsturzes ebenfalls Kurseinbrüche verzeichnen musste, aber durch die Projektqualität gerade jetzt top Steigerungspotential bereithält.

Investmentansatz

Mayfair Gold besitzt im kanadischen Bundesstaat Ontario in der Timmins Region mit Fenn-Gib ein vielversprechendes, vollständig eigenes Goldprojekt. Die Liegenschaft erstreckt sich zweigeteilt über 4.800 Hektar und liegt im namhaften Abitibi Goldgürtel. In der Region wurden in den letzten 100 Jahren über 70 Mio. Unzen Gold produziert. Das Projekt Fenn-Gib wurde Ende 2020 von Lake Shore Gold übernommen. Im Februar 2021 konnte ein NI 43-101 (wichtigste kanadische Standard zur Bewertung von Ressourcen) konformes Ressourcenupdate mit gut 2,1 Mio. Unzen Gold in der Indicated Kategorie veröffentlicht werden. Im März 2021 fand dann der IPO von Mayfair Gold statt. Dem erfahrenen Management steht daraus für die weitere Projektentwicklung in 2021 bereits ausreichend Kapital zur Verfügung. Bis Ende des Jahres soll das Potential durch aktuell laufende Bohrprogramme mit einer weiteren Ressourcenerhöhung noch deutlich gesteigert werden, was 2022 in eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsschätzung (PEA) des Projekts münden soll.

Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer mittelfristigen Haltedauer nutzen.

++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses lesen Sie bitte unseren Disclaimer: https:// www.miningscout.de/disclaimer-agb/ ++

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22663.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.miningscout.de.

Kontakt für Rückfragen

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck / Germany

Tel.: +49 451 98901748

Fax: +49 451 40 600 1306

Email: info@miningscout.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.