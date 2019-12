Original-Research: MBH Corporation plc (von GBC AG)

Einstufung von GBC AG zu MBH Corporation plc

Unternehmen: MBH Corporation plc

ISIN: GB00BF1GH114

Anlass der Studie: GBC Management Interview

Empfehlung: GBC Management Interview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dario Maugeri, Cosmin Filker

MBH Corporation plc ist eine Investment-Holdinggesellschaft, die auf einem innovativen Agglomerationsmodell beruht, welches es kleinen und mittleren Unternehmen ermöglicht, ihre privaten Aktien in MBH-Aktien umzuwandeln. Private Eigentümer können so von der Struktur einer Public Limited Company (plc) profitieren. Derzeit ist die Gruppe über das Vereinigte Königreich, Neuseeland und Singapur hinweg in drei Segmente unterteilt: Bildungs-, Bau- und Ingenieurwesen. GBC-Analyst Dario Maugeri hat mit Callum Laing, dem CEO von MBH gesprochen:

Dario Maugeri: Herr Laing, das Agglomerationsmodell von MBH basiert auf einem innovativen 'buy-and-hold'-Ansatz, mit dem ein diversifiziertes Portfolio aus profitablen Unternehmen aufgebaut wird. Was würden Sie als die zentrale Stärken dieses Ansatzes definieren?

Callum Laing: Dieses Modell hat verschiedene Stärken. Bei der Diversifizierung geht es uns in erster Linie darum, unsere Aktionäre zu schützen und uns nicht zu sehr den unvermeidlichen Zyklen der verschiedenen Branchen auszusetzen. Die geografische Diversifizierung bietet uns ebenfalls einen gewissen Schutz vor unterschiedlichen makroökonomischen oder Währungsrisiken. Neben dem defensiven Ansatz bietet uns das Modell zudem eine viel größere Auswahl an Unternehmen, was es uns ermöglicht, regelmäßig wesentliche Akquisitionen bekanntzugeben, die zu einem größeren Umfang und höherer Liquidität des Unternehmens führen.

Damit erreichen wir letztendlich das Nonplusultra eines schnell wachsenden, dezentralen Managements, das die Autorität und Autonomie erlangt hat, auf Möglichkeiten an vorderster Front in Echtzeit zu reagieren, ohne dass wir uns mit von zu viel Bürokratie belasten müssen. Die drei wichtigsten Werttreiber im Agglomerationsmodell sind: Steigerung des Gewinns je Aktie bei jeder Akquisition, organisches Wachstum und synergetisches Wachstum durch Zusammenarbeit.

Dario Maugeri: Können Sie kurz Ihr Prinzip des wertsteigernden Wachstums erläutern?

Callum Laing: Ein kleines Unternehmen wird üblicherweise zu einem niedrigeren Multiple gehandelt als ein großer gelisteter Konzern. Unser Modell nutzt die Arbitrage dieses Effekts zugunsten aller Aktionäre aus. Akquisitionen werden im Hinblick auf die Steigerung des Gewinns je Aktie (EPS) durchgeführt. Das heißt de facto, dass die Aktien zu KGV-Multiples ausgegeben werden, die niedriger sind als das KGV von MBH.

Dario Maugeri: Das Bildungssegment bauen Sie unter den Marken Acacia Training und Parenta auf. Wie entwickelt sich das Segment derzeit und was sind die wichtigsten Markttreiber?

Callum Laing: Bildung ist für uns eine sehr interessante Branche, die viele Möglichkeiten bietet, mit großen Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Sie ist stark fragmentiert und weist einige großartige Unternehmer auf, und das ist für uns spannend.

Acacia ist nur ein tolles Beispiel dafür, wie ein Unternehmen die Vorteile der Übernahme durch MBH erfolgreich nutzt, um zu wachsen. Wir erwarten ein gutes organisches Wachstum innerhalb des Geschäfts. Darüber hinaus hat das Unternehmen opportunistische taktische Übernahmen getätigt, um die Serviceangebote der Gruppe weiter zu stärken und zu verbessern, was zu einem höheren EBIT-Wachstum führen sollte. Dies führt zu mehr Synergien und großartigen Gelegenheiten.

Dario Maugeri: Neben den Segmenten Bau und Bildung haben Sie vor kurzem ein Unternehmen erworben, das im Segment der Ingenieurdienstleistungen tätig ist: Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd (APEV). Dieses Unternehmen dürfte den größten Beitrag zum Erlös der gesamten MBH-Gruppe leisten. Welche Entwicklung erwarten Sie für APEV?

Callum Laing: APEV ist ein fantastisches Unternehmen und ich glaube, dass es aufgrund der Vorteile innerhalb unseres Konzerns in der Lage sein wird, an Ausschreibungen für noch größere Projekte teilzunehmen und diese zu gewinnen. Obwohl APEV bereits heute von Bedeutung ist, sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Gruppe in den kommenden Jahren um viele weitere Unternehmen der Größe und Qualität von APEV erweitern können. Wir haben auch Unternehmen in der Gruppe, die schnell wachsen. Das Schöne am Agglomerationsmodell besteht darin, dass sich mit zunehmendem Wachstum unsere materielle Abhängigkeit von einem bestimmten Geschäft verringert, was das Modell für Investoren noch attraktiver macht.

Dario Maugeri: Herr Laing, mit etwa neun Unternehmen im Portfolio fördern Sie auch Synergien zwischen Unternehmen oder Segmenten. Welche Synergiepotenziale lassen sich beispielsweise heben?

Callum Laing: Bildung ist ein gutes Beispiel: die Unternehmen teilen sich jetzt die Ressourcen, wozu Vertrieb und Finanzen gehören.

Bauwesen: die Unternehmen erbringen nun verschiedene Dienstleistungen für Projekte, was die Notwendigkeit der Beauftragung von Subunternehmern reduziert.

Neben diesen Synergien entwickelt sich zudem eine sehr starke Kultur des Austauschs von Best Practices zwischen den Unternehmen, auch branchenübergreifend. Für viele der Unternehmer, die sich der Gruppe anschließen, könnte es das erste Mal seit 20 Jahren sein, dass sie ein Unterstützungsnetzwerk haben. Trotz der Unterschiede gibt in Bezug auf erfolgreiche kleine Unternehmen viele Gemeinsamkeiten.

Dario Maugeri: Seit dem Börsengang von MBH ist die Zahl der Akquisitionen im Vergleich zum Vorjahr kontinuierlich gestiegen. In der Prognose haben Sie das Ziel von 15 bis 20 Akquisitionen pro Jahr erwähnt. Welches Segment wollen Sie am meisten stärken?

Callum Laing: Wir haben gerade erst unser erstes Börsenjahr abgeschlossen, aber, ja, wir sind sehr optimistisch, was die Erweiterung der Gruppe in den kommenden Jahren betrifft. Der Vorteil von MBH ist, dass es nicht erforderlich ist, verschiedene Branchen zu stärken. Die Branchen werden aufgrund des unternehmerischen Charakters der Unternehmensinhaber natürlicherweise wachsen. Wir sind branchenunabhängig. In den kommenden Jahren werden Sie also erleben, wie wir Unternehmen aus vielen anderen Branchen gewinnen, und jedes Mal, wenn wir dies tun, werden auch andere ähnliche Unternehmen unserer Gruppe beitreten wollen.

Längerfristig ausgerichtete Industrien können Höhe- und Tiefpunkte erreichen, wir werden jedoch weiterhin großartige Unternehmen auf wertsteigernde Weise hinzufügen und so den Wert für alle Aktionäre erhöhen. Wir sehen keinen Mangel an hervorragenden Unternehmen, die in einem Umfeld, wie dem unseren, erfolgreich wachsen können.

Dario Maugeri: Herr Laing, die Erträge von MBH sind aufgrund des organischen Wachstums und der Erweiterung des Portfolios im letzten Jahr kontinuierlich gestiegen. Welche Schlüsselelemente würden Sie hervorheben, die den Anlegern ein besseres Verständnis des wahren Wertes der MBH-Aktie vermitteln?

Callum Laing: Die jüngste Bekanntgabe des Pro-Forma-Umsatzes und des EBITDA-Wachstums dürften Anlegern ein klareres Bild vermitteln. Ich habe im Brief an die Aktionäre bei der ersten Notierung erwähnt, dass wir für dieses Modell kein organisches Wachstum benötigen, um einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. Wenn wir jedoch kein organisches Wachstum verzeichnen würden, müssten wir uns wahrscheinlich einige schwierige Fragen stellen. Erfreulicherweise - und ich gebe zu, dass wir noch am Anfang stehen - florieren die Unternehmen der Gruppe.

Die Kennzahl, auf die wir uns am stärksten konzentrieren, ist für uns das EPS. Es kann schnell passieren, dass man es mit den Akquisitionen übertreibt. Die Notwendigkeit, sich bei der Mehrheit der Akquisitionen auf die Steigerung des EPS zu konzentrieren, stellt jedoch eine sehr gute disziplinarische Maßnahme dar, und sie gibt uns die Freiheit, das Wachstumstempo eines Technologieunternehmens zu erreichen. Da wir aber kein Bargeld für die Akquisitionen verwenden, können wir in Zukunft Dividenden ausschütten, wie es ein reiferes Unternehmen tun könnte.

Dario Maugeri: Wo sehen Sie MBH in den nächsten fünf Jahren?

Callum Laing: Gemessen an unserer derzeitigen Entwicklung sollten wir mühelos eine Marktkapitalisierung im Multimilliardenbereich erreichen. Das ist zwar aufregend, aber es ist nicht das, worauf wir uns intern konzentrieren. Wir werden uns weiterhin auf die Werttreiber konzentrieren, die wir kontrollieren können: wertsteigernde Übernahmen, organisches Wachstum und Gruppensynergien. Wir haben das Glück, dass wir hervorragende Kleinunternehmer für uns gewinnen können und zunehmend für gute, langfristig ausgerichtete Anleger interessant sind, die auch das Gesamtbild dessen, was wir zu tun versuchen, schätzen. Wir werden uns weiterhin auf die Fundamentaldaten konzentrieren und darauf, unseren Gewinn je Aktie zu steigern.

Dario Maugeri: Herr Laing, vielen Dank für das Gespräch.

