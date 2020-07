Original-Research: MBH Corporation plc (von GBC AG)

Original-Research: MBH Corporation plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu MBH Corporation plc

Unternehmen: MBH Corporation plc

ISIN: GB00BF1GH114

Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 1,89 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dario Maugeri, Cosmin Filker

Signifikantes Wachstum im ersten vollen Jahr der Börsennotierung Managementfähigkeiten durch organisches Wachstum und fünf Akquisitionen im Jahr 2019 bewiesen

Dividende von 0,5 Cent pro Aktie

Für das Geschäftsjahr 2019 meldete MBH Corporation plc (MBH) eine Reihe hervorragender Zahlen. Die Einnahmen wuchsen von GBP 12,5 Mio. auf GBP 50,8 Mio., ein Anstieg um 306%, während der EBIT von GBP 1,44 Mio. auf GBP 4,11 Mio. gesteigert werden konnte, ein Anstieg um 186%. Diese Zahlen ergeben sich aus der ganzjährigen Konsolidierung der drei Gründungsunternehmen (Cape, Parenta und Acacia), ihrem Wachstum sowie aus fünf zusätzlichen Akquisitionen. Diese Ergebnisse bestätigen den Erfolg des MBH-Agglomerationsmodells sowie die Managementfähigkeiten. Auf dieser Grundlage beschloss das Management eine Dividende je Aktie von 0,5 Cent für das Jahr 2019.

MBH ist ein Akronym für Multi-Business-Holding. Kurz gesagt, das Modell funktioniert, indem verschiedene private Kleinunternehmen in einem PLC-Holding-Ökosystem zusammengefasst werden. Nach dem Erwerb im Tausch von Aktien gegen Aktien werden die Tochtergesellschaften unter Nicht-Handelsgesellschaften (Zweckgesellschaften) gruppiert und bei strategischen Akquisitionen unterstützt. Durch den Beitritt zur MBH haben die Einheiten Skalen- und Finanzierungsvorteile (d.h. Zugang zu Krediten) erhalten. Die Zielunternehmen liegen im Bereich von 1-10 Mio. USD EBITDA.

Wesentliche Akquisitionen von kleinen Unternehmen sind im Allgemeinen für das börsennotierte Unternehmen günstig. Es wird erwartet, dass sie den Gewinn je Aktie der Holding steigern und die Verwässerungseffekte neuer Aktien kompensieren kann. Seit dem Geschäftsjahr 2020 hat MBH mit Übernahmen begonnen, bei denen die Kaufpreiszahlung mit Fremdkapital (d.h. Privatkredit oder öffentlichen Anleihe) kombiniert wird. Letztendlich wird dadurch der Verwässerungseffekt erheblich reduziert.

Eine umfangreiche Akquisitionspipeline und ein attraktives organisches Wachstum sind die Haupttreiber für die Wertschöpfung von MBH. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts ist das Portfolio in vier Segmenten mit elf Unternehmen gut diversifi-ziert. Das organische Wachstum wird durch ein earn-out-system gefördert. Dies ist auch eine Möglichkeit, durch das Durchbrechen von Barrieren und Zwängen Werte zu schaffen und KMUs in verschiedenen Märkten oder Standorten einzuführen.

Das Konzernnettovermögen belief sich am Ende des Geschäftsjahres 2019 auf 43,3 Mio. GBP. Die Hauptpositionen in der Bilanz waren (1) Goodwill in Höhe von 36,54 Mio. GBP, der aus den jüngsten Akquisitionen stammt; (2) Forderungen in Höhe von 21,20 Mio. GBP; (3) Verbindlichkeiten in Höhe von 14,84 Mio. GBP; (4) bedingte Vergütungen für Earn-Out an leitende Angestellte und Direktoren in Höhe von 6,43 Mio. GBP. Die gesamten Barmittel beliefen sich per Saldo auf 4,50 Millionen GBP.

Da unsere Schätzungen (siehe Initial Coverage) Anfang März 2020 veröffentlicht wurden, haben wir die Prognosen angepasst, um die COVID-19-Krise zu berücksichtigen. Wir haben die von uns erwarteten Akquisitionen für das Geschäftsjahr 2020 auf fünf reduziert (vorher zehn) und ab 2021 dann wieder auf zehn Übernahmen pro Jahr. Es bleibt unsere Annahme für die EPS-accretive Akquisitionsstrategie, wonach der Verwässerungseffekt bei der Ausgabe von Aktien für Neuerwerbungen geringer ist, als der neue EPS-Beitrag. Unser moderates Szenario geht auch von einem reduzierten organischen Wachstum für 2020 aus, während eine Erholung im GJ 2021 erwartet wird. Wir haben in unseren Prognosen auch die Entkonsolidierung von APEV, der bisher größten Investition von MBH, berücksichtigt und daher unsere bisherige Prognose für die Aktienausgabe von 86,31 Mio. auf 49,20 Mio. angepasst. Insgesamt haben wir das Aktienkapital von 142,85 Mio. auf 83,65 Mio. reduziert (hauptsächlich für die Abspaltung der APEV), aber unser BUY-Rating mit dem neuen fairen Wert pro Aktie von 1,89 EUR oder 1,70 GBP (vorher 1,95 EUR) bestätigt.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21179.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog mölicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie (englisch):26.06.2020 (18:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe (englisch): 29.06.2020 (13:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie (deutsch): 07.07.2020 (12.15 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe (deutsch): (07.07.2020 13.15) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.