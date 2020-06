Original-Research: Media and Games Invest plc (von First Berlin Equity Resear...

^

Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plcISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 23.06.2020 Kursziel: 2,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,80.

Zusammenfassung: Die ungeprüften Ergebnisse für 2019 und Q1/20 zeigten eine stärkere Dynamik als erwartet. Sowohl die Umsatzerlöse als auch das EBITDA für das Gesamtjahr haben unsere Erwartungen übertroffen. Der Umsatz in 2019

erreichte EUR83,9 Mio. gegenüber FBe von EUR71,8 Mio., während das EBITDA EUR15,5

Mio. gegenüber FBe von EUR13,3 Mio. betrug. Die gute Performance ist auf organisches und externes Wachstum zurückzuführen. Unterdessen profitierte das erste Quartal im März von Lockdown-Effekten, und der Umsatz verdoppelte sich auf Jahresbasis auf EUR26,5 Mio. Die besser als erwartete Performance deutet auf ein Aufwärtspotenzial unserer aktuellen Prognosen hin. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR2,80.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.80 price target.

Abstract: Unaudited 2019 and Q1/20 results showed stronger momentum than expected. Both the full year topline and EBITDA beat our targets. FY19 revenue

reached EUR83.9m vs FBe of EUR71.8m, while EBITDA hit EUR15.5m compared to FBe of

EUR13.3m. The good performance owes to organic and external growth. Meanwhile, Q1 benefited from lockdown effects in March, and revenue doubled on an annualised basis to EUR26.5m. The better than expected performance suggest upside to our current forecasts. We remain Buy-rated on MGI with an unchanged EUR2.8 price target.

