Original-Research: Media and Games Invest plc (von First Berlin Equity Resear...

Original-Research: Media and Games Invest plc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plcISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 14.08.2020 Kursziel: 2,90 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,90.

Zusammenfassung: Der Sechsmonatsbericht bestätigte die jüngsten vorläufigen Q2-Ergebnisse und zeigte eine weiterhin gute Geschäftsdynamik. Der Umsatz hat sich auf Jahresbasis nahezu verdoppelt (+98%) und lag nahe an unserer Prognose. Die gute Leistung ist hauptsächlich auf den starken Anstieg der Gaming-Aktivitäten zurückzuführen. Das externe Wachstum war im ersten Halbjahr exklusiv auf das Segment Medien fokussiert und zahlt sich bereits auf EBITDA-Ebene aus. Aus unserer Sicht nutzt das Management weiterhin die richtigen Hebel, um das richtige Gleichgewicht zwischen den Segmenten Gaming und digitale Medien zu finden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR2,90.

