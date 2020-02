Original-Research: Media and Games Invest plc (von GBC AG)

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dario Maugeri, Cosmin Filker

Aufstockung der Beteiligung an der gamigo AG auf 98 % vereinbart, Kaufpreis mit EV/EBITDA-Multiple von 7 sehr attraktiv, Kursziel auf 2,10 EUR (bisher: 1,90 EUR) erhöht, Rating KAUFEN

Mit der Ad-Hoc-Meldung vom 17.02.2020 hat die Media and Games Invest plc (MGI) die Erhöhung der Anteilsquote an der wichtigsten Tochtergesellschaft gamigo AG bekannt gegeben. Mit dem Erwerb von 1,05 Mio. gamigo-Aktien, der in den kommenden Tagen erfolgen soll, steigt die Beteiligungsquote von zuvor 53 % auf nunmehr 98 %. Die restlichen 2 % sollen kurzfristig auch erworben werden, so dass die Media and Games plc künftig alleiniger Inhaber der gamigo AG sein dürfte.

Gemäß Ad-Hoc-Mitteilung wurde der Gesamtunternehmenswert (Entity Value) der gamigo AG auf insgesamt 112 Mio. EUR festgelegt, was in etwa dem siebenfachen EBITDA des Zeitraums 01.10.2018 - 30.09.2019 entspricht. Gemäß Report 'World Tech M&A Report 2019' lagen im Vergleich die gezahlten EV/EBITDA-Multiples in der Gaming-Branche bei rund 16 und damit signifikant höher als der gamigo-Kaufpreis.

Der Kaufpreis für 45 % der gamigo-Anteile teilt sich in eine Barkomponente in Höhe von 16,5 Mio. EUR und in eine Aktienkomponente von rund 18,2 Mio. Aktien der MGI auf. Für die MGI-Aktien besteht eine Lock-Up-Frist von 25 Monaten. Der Baranteil des Kaufpreises in Höhe von 16,5 Mio. EUR wird einerseits über ein UniCredit-Darlehen in Höhe von 10,0 Mio. EUR sowie aus der eigenen Liquidität finanziert. Diesbezüglich hat die MGI erst zum 13.02.2020 die Aufstockung des ausstehenden Volumens der 7,0 %- Unternehmensanleihe um weitere 12 Mio. EUR auf nunmehr 17 Mio. EUR bekannt gegeben, so dass damit ein ausreichender finanzieller Spielraum vorliegt.

Die nun nahezu vollständige Anteilsaufstockung an der wichtigsten Tochtergesellschaft dürfte in erster Linie mit einer Verbesserung bei der Realisierung von Synergiepotenzialen einhergehen. Künftig wird insbesondere ein möglicher Absprachebedarf mit den bisherigen gamigo-Aktionären wegfallen, was den Entscheidungsprozess deutlich verkürzen sollte. In den operativen Kennzahlen wird sich die Transaktion insbesondere anhand des Wegfalls der Minderheitenanteile bemerkbar machen. Zum 30.06.2019 hatten diese mit 91,37 Mio. EUR noch eine nennenswerte Größenordnung. Durch den Wegfall der Minderheiten wird auch das den Aktionären zustehende Ergebnis höher ausfallen.

Wir haben im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells den Abschluss der Transaktion unterstellt, mit dem dazugehörigen Anstieg der Aktienzahl (Post Money). Dabei wird der Verwässerungseffekt durch den Wegfall des hohen Volumens der Minderheitenanteile überkompensiert, so dass wir, auf Basis der neuen Aktienzahl, ein erhöhtes Kursziel in Höhe von 2,10 EUR (bisher: 1,90 EUR) ermittelt haben. Wir bestätigen damit das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20123.pdf

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 20.02.2020 (09:56 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 20.02.20 (12:00 Uhr)

