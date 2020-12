Original-Research: Media and Games Invest plc (von GBC AG)

Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,20 Euro

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

9-Monate 2020: MGI weiter auf deutlichem Wachstumskurs, Ausbau der Mobile- Gaming-Aktivitäten eröffnet zusätzliches hohes Umsatzpotenzial; Unternehmensguidance erneut angehoben; Erhöhung der Prognosen und des Kursziels

Am 30.11.2020 hat die Media and Games Invest plc (MGI) ihre Q3- Geschäftszahlen bzw. 9-Monatsgeschäftszahlen bekannt gegeben. Basierend auf diesen veröffentlichten Geschäftszahlen konnte das Unternehmen auch im abgelaufenen dritten Quartal einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29,0% auf 35,00 Mio. EUR (Q3 2019: 27,2 Mio. EUR) erzielen und damit den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Auf bereinigter EBITDA-Ebene hat die Gesellschaft hierbei einen EBITDA-Anstieg um 61,0% auf 6,40 Mio. EUR (Q3 2019: 4,00 Mio. EUR) erreicht und damit ihre Ertragskraft überproportional gesteigert.

Im dritten Quartal konnte das Unternehmen im Kerngeschäftsbereich Gaming Umsatzerlöse in Höhe von 18,00 Mio. EUR verzeichnen, welche aufgrund der Saisonalität und geringeren Corona-Beschränkungseffekten leicht unterhalb dem außerordentlich starken zweiten Quartals (Q2 2020: 18,80 Mio. EUR) lagen. Der unterjährige sehr positive Geschäftsverlauf im Gaming-Segment war insgesamt durch ein deutliches organisches Wachstum geprägt (16,0% organisches Wachstum in den ersten 9-Monaten 2020). In Bezug auf das Segmentergebnis wurde im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 5,00 Mio. EUR (Q2 2020: 5,50 Mio. EUR) erwirtschaftet.

Der zweite Geschäftsbereich Medien hat im dritten Quartal im Vergleich zum vorherigen Quartal (Q2 2020: 11,20 Mio. EUR) einen deutlichen Umsatzsprung um 49,0% auf 17,00 Mio. EUR verzeichnen können. Zu dieser Entwicklung haben v.a. verstärkte Mobile-Gaming-Werbekampanien mit Zynga und weiteren Gaming- Unternehmen beigetragen. Hierbei konnte das bereinigte EBITDA im Vergleich zum vorherigen Quartal (Q2 2020: 1,20 Mio. EUR) bedingt durch ein höheres Werbegeschäftsvolumen um 13,0% auf 1,40 Mio. EUR deutlich anwachsen.

Auf strategischer Ebene hat MGI mit der Übernahme des Mobile-Gaming- Unternehmens freenet Digital GmbH zum Ende des dritten Quartals einen wichtigen Schritt in Richtung des weiteren Ausbaus des besonders wachstumsstarken Mobile-Gaming-Business unternommen. Hierdurch sollen bereits ab dem laufenden vierten Quartal die Handyspieleumsätze deutlich zulegen. Laut eigenen Aussagen sieht das Unternehmen in diesem Bereich deutliches Wachstumspotenzial auf organischer Wachstumsebene, wie z.B. durch die Ausweitung des bestehenden Spieleportfolios auch auf mobile Geräte oder die Einführung neuer lizenzierter Handyspiele. Das angestrebte dynamische Wachstum im Handyspiele-Bereich soll auch wesentlich durch die eigene Werbesparte, die auch über ein umfassendes KnowHow in der Vermarktung von Handy-Games verfügt, mittels effizienter Nutzerakquisition unterstützt werden.

In den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs hat MGI Umsatzerlöse in Höhe von 91,50 Mio. EUR erwirtschaftet, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg um 64,0% entspricht. Dieser Zuwachs war durch starkes organisches und anorganisches Wachstum bedingt. Auf Ergebnisebene wurde hierbei ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 19,00 Mio. EUR erzielt und damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung von 54,0% erreicht. Das Nettoergebnis (nach Minderheiten) nach den ersten neun Monaten belief sich auf 0,70 Mio. EUR und lag damit auf nahezu Vorjahresniveau (Q1-Q3 2019: 0,90 Mio. EUR).

In Anbetracht des sehr dynamischen Geschäftsverlaufs im dritten Quartal und den positiven Erwartungen in Bezug auf das vierte Quartal, hat das MGI- Management die herausgegebene Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr erneut angehoben. Das Unternehmen erwartet nun Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 125,00 bis 135,00 Mio. EUR und hierbei ein EBITDA zwischen 23,00 und 26,00 Mio. EUR. Für das laufende vierte Quartal ist das Unternehmen aufgrund des traditionell umsatzstärksten Geschäftsquartals und vielfacher geplanter Spieleaktivitäten sowie Spieleveröffentlichungen und -Updates positiv gestimmt.

Vor dem Hintergrund der angehobenen Unternehmensguidance haben auch wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen nach oben angepasst. Wir rechnen nun für das aktuelle Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 133,25 Mio. EUR (zuvor: 118,16 Mio. EUR) und mit einem EBITDA von 25,02 (zuvor: 21,74 Mio. EUR). Für das Folgejahr 2021 gehen wir von Umsatzerlösen von 145,62 Mio. EUR (zuvor: 139,28 Mio. EUR) und einem EBITDA von 28,88 Mio. EUR (zuvor: 26,98 Mio. EUR) aus. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2022 sollte der Umsatz erneuet auf 163,05 Mio. EUR (zuvor: 162,12 Mio. EUR) zulegen und hierbei ein EBITDA von 33,90 Mio. EUR (zuvor: 32,34 Mio. EUR) erwirtschaftet werden können.

Basierend auf unseren angehobenen Schätzungen und gesenkter Kapitalkosten haben wir mithilfe unseres DCF-Modells einen fairen Wert in Höhe von 3,20 EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel (2,95 EUR je Aktie) angehoben. Durch die zuletzt durchgeführte signifikante Kapitalerhöhung hat sich das Risikoprofil des Unternehmens weiter verbessert und zu einer Senkung unserer Kapitalkosten infolge einer Beta- Reduktion geführt. (Hinweis: Einer noch stärkeren Kurszielanhebung hat der eingetretene Verwässerungseffekt aufgrund der vollzogenen Kapitalerhöhung entgegengewirkt.) In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir weiterhin das Rating Kaufen und sehen ein deutliches Kurspotenzial.

Insgesamt sehen wir das Unternehmen in einer sehr guten Position, um die erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter sehr dynamisch fortzusetzen. Der verstärkte Ausbau der Mobile-Gaming-Aktivitäten in Kombination mit der zunehmenden Fokussierung der Mediensparte auf Zielkunden mit onlinebasierten Geschäftsmodellen (wie z.B. Gaming- oder E-Commerce- Unternehmen), sollte die künftige Umsatzentwicklung zusätzlich beflügelt werden. Daneben eröffnet der hohe Barmittelbestand des Unternehmens die Möglichkeit, das Wachstumstempo des Unternehmens durch gezielte M&As weiter zu erhöhen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21920.pdf

