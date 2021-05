Original-Research: Media and Games Invest plc (von GBC AG)

Original-Research: Media and Games Invest plc - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest plc

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 7,35 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Umsatz- und Ergebnissprung im ersten Quartal 2021; die größte Wachstumspipeline der Firmengeschichte sorgt für weiteres dynamisches Wachstum; die erwartete Erholung des Werbemarktes bietet zusätzliches Wachstumspotenzial für die konzerneigene digitale Werbesparte, Erhöhung der Prognosen und des Kursziels

Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2021

Nachdem die Media and Games Invest plc (MGI) Ende Februar 2021 ihre vorläufigen Geschäftszahlen 2020 veröffentlichte, gab die Gesellschaft nun auch kürzlich die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 bekannt. Hiernach hat der MGI-Konzern mit einem Quartalsumsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr von 96,0% auf 51,90 Mio. EUR (Q1 2020: 26,50 Mio. EUR) seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortgesetzt und zugleich ein weiteres Rekordquartal verzeichnen können.

Der deutliche Umsatzzuwachs basierte sowohl auf organischem Wachstum (38,0%) als auch auf anorganischem Wachstum (58,0%). Zu letzterem haben die beiden zuletzt durchgeführten Akquisitionen von KingsIsle und LKQD geführt. Hierbei ist zu erwähnen, das KingsIsle die bisher größte M&A-Transaktion der Firmengeschichte war. Entsprechend deutlich hat diese Einzelakquisition mit ca. 8,80 Mio. EUR zum Konzernumsatzanstieg im Auftaktquartal 2021 beigetragen (Konzernumsatzanteil: ca.17,0%).

Der deutliche Konzernumsatzanstieg wurde insbesondere vom Gaming-Segment getragen, dem traditionell größten Geschäftsbereich. In diesem Segment hat das Unternehmen im ersten Quartal 2021 einen sprunghaften Umsatzanstieg um 97,1% auf 27,40 Mio. EUR (Q1 2020: 13,90 Mio. EUR) erzielt. Hauptursächlich für diese positive Entwicklung waren neben der KingsIsle-Akquisition auch mehrere große Inhaltsupdates (sog. Content-Updates) in Kombination mit einer verstärkten Nutzerakquisition.

Daneben hat auch die Mediensparte mit einem dynamischen Umsatzzuwachs von 94,4% auf 24,50 Mio. EUR (Q1 2020: 12,60 Mio. EUR) ebenso kräftig zum Konzernumsatzanstieg beigetragen. Zu dieser erfreulichen Entwicklung haben vor allem die Kundenbeziehungen zu Gaming-Unternehmen und die im ersten Quartal übernommene Mediengesellschaft LKQD (Anbieter einer Werbevideoplattform) geführt.

Durch die Übernahme dieses Videoplattformanbieters wurde die Werbesparte (Verve-Gruppe), die sich sehr stark auf digitale Werbung fokussiert, zusätzlich gestärkt und verfügt damit über ein nochmals breiteres Angebot an Werbeformaten bzw. Werbedienstleistungen und kann damit noch umfassender jegliche Kundenwünsche bzw. Markttrends bedienen. Daneben erwartet der MGI- Konzern, dass die Werbesparte auch von einer deutlichen Erholung des Medienmarktes nach dem absehbaren Ende der Pandemie profitiert.

Des Weiteren hat MGI bekannt gegeben, dass die Gesellschaft aktuell über die umfangreichste organische Wachstumspipeline der Unternehmensgeschichte verfügt. Hierunter fallen mehrere Projekte bzw. Produkte sowohl im Spiele- als auch im Medienbereich. Konkret umfasst dies unter anderem die Einführung der Spiele Heroes of Twilight und Skydome sowie der Markteintritt der Werbesparte (Verve) in Japan, dem drittgrößten Werbemarkt der Welt.

Im Zuge der veröffentlichten Quartalszahlen hat die Gesellschaft zudem verkündet, dass sie sowohl für die Gaming- als auch Mediensparte ein starkes Wachstum im laufenden Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Dieser Ausblick bewegt sich damit auch im Rahmen der vom Unternehmen bekannt gegebenen mittelfristigen Ziele, die eine durchschnittliche Umsatzwachstumsrate von 25,0% bis 30,0% (CAGR) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 25,0% bis 30,0% sowie eine bereinigte EBIT- Marge von 15,0% bis 20,0% in Aussicht stellen.

Parallel zur rasanten Umsatzentwicklung wurde ebenfalls eine dynamische Ergebnisentwicklung erzielt. So wurde das EBITDA im ersten Quartal 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode um rund 128,0% auf 12,10 Mio. EUR (Q1 2020: 5,30 Mio. EUR) gesteigert. Das um Einmaleffekte (z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&A-Transaktionen) korrigierte EBITDA legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 129,0% auf 13,50 Mio. EUR (Q1 2020: 5,90 Mio. EUR) ebenso deutlich zu. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug hiernach 26,0% und wurde damit im Vergleich zum Vorjahres-quartal (Q1 2020: 22,0%) ebenfalls deutlich ausgebaut.

Prognosen und Bewertung

Die von MGI bekannt gegebenen Zahlen für das erste Quartal 2021 lagen deutlich über unseren Erwartungen. In Anbetracht der sehr guten Jahresauftaktperformance und der von der Gesellschaft bekannt gegebenen größten Wachstumspipeline der Firmengeschichte und der erwarteten starken Erholung des Werbemarktes, haben wir unsere bisherigen Schätzungen deutlich angehoben.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnen wir nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 202,30 Mio. EUR (bisher: 173,55 Mio. EUR) und einem EBITDA in Höhe von 52,81 Mio. EUR (bisher: 47,42 Mio. EUR). Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2022 kalkulieren wir ebenfalls mit deutlich höheren Umsatzerlösen und erwarten einen weiteren Umsatzanstieg auf 255,10 Mio. EUR (zuvor: 199,88 Mio. EUR) und hierbei ein EBITDA von 69,90 Mio. EUR (zuvor: 55,92 Mio. EUR). Für das Folgejahr 2023, welches wir erstmals in die konkrete Schätzperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 319,39 Mio. EUR und einem EBITDA von 92,94 Mio. EUR.

Unsere Prognoseanhebungen für die Geschäftsperioden 2022 und 2023 basieren darüber hinaus auch auf zwei weiteren Faktoren. Zum einen ergibt sich durch die Anhebung der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2021 eine höhere Ausgangsbasis für die Folgejahre. Zudem lagen unsere bisherigen Schätzungen stets unterhalb des Unternehmensausblicks und hatten dadurch einen deutlich konservativeren Charakter. In Anbetracht der Tatsache, dass unsere bisherigen Prognosen regelmäßig deutlich übertroffen wurden, nähern wir uns nun wesentlich stärker der Unternehmens-guidance an (siehe obige Mittelfristplanung des MGI-Konzerns).

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer angehobenen Schätzungen für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2023 in unsere detaillierte Schätzperiode ein neues Kursziel in Höhe von 7,35 EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel (bisher: 5,15 EUR je Aktie) deutlich angehoben. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating Kaufen und sehen ein signifikantes Kurspotenzial.

Insgesamt sehen wir das Unternehmen auch weiterhin in einer guten strategischen Position, um in beiden wachstumsstarken Geschäftsfeldern (Gaming, digitale Werbung) seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Insbesondere die konzerneigene Werbesparte sollte nicht nur von dem Wachstum im Bereich der digitalen Werbung, sondern ebenfalls von den Wachstumspotenzialen durch die erwartete Erholung des Werbemarktes in der 'Nach-Corona-Phase' profitieren können. Zudem ist der MGI-Konzern aufgrund seines hohen Barbestands (Ende März 2021: 51,70 Mio. EUR) in der Lage, durch gezielte Akquisitionen das Wachstumstempo nochmals zu erhöhen und hierbei die Konzernprofitabilität zusätzlich zu stärken.

