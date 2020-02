Original-Research: Media and Games Invest plc (von Sphene Capital GmbH)

Unternehmen: Media and Games Invest plc

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 18.02.2020

Kursziel: EUR 2,60 (bislang EUR 1,87)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler

Fast vollständige Übernahme von gamigo

MGI erwirbt knapp 1,1 Mio. gamigo-Aktien und erhöht damit seine Beteiligungsquote an dem MMOG-Publisher auf 98,1% von derzeit 52,6%. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Bar- und einer Kapitalkomponente zusammen. Die Barkomponente von EUR 16,5 Mio. soll aus einem langfristigen Bankdarlehen in Höhe von EUR 10 Mio. (Zinssatz 5,5%) und frei verfügbarer Liquidität in Höhe von EUR 6,5 Mio. beglichen werden. Die Kapitalkomponente beträgt bis zu 18,2 Mio. MGI-Aktien. Bei einem Kurs zum Zeitpunkt der Bekanntgabe von EUR 1,09 je MGI-Aktie errechnet sich folglich ein Transaktionsvolumen für das gamigo-Aktienpaket von bis zu EUR 36,3 Mio.

Die Übernahme erfolgt nach unserer Einschätzung zu ausgesprochen attraktiven Multiples. Zum 30.09.2019 berichtete gamigo Umsätze (LTM) in Höhe von EUR 56,4 Mio. (+32,8% YoY) und ein EBITDA (LTM) von EUR 15,8 Mio. (+71,9% YoY). Der Kaufpreis für die nun erworbenen Anteile der bereits zuvor vollkonsolidierten Tochter entspricht damit dem 5,1-fachen EBITDA (LTM) bzw. dem 1,41-fachen Umsatz (LTM) der gamigo und liegt signifikant unter den Computer Games-Industriemultiples von durchschnittlich 5x (EV/Umsatz LTM) bzw. 15 (EV/EBITDA LTM).

Dementsprechend ist die Aufstockung des Anteils an gamigo aus unserer Sicht unmittelbar wertschöpfend für die MGI-Aktionäre. Nach Anpassung unserer Finanzprognosen um die verringerten Minderheitsanteile sowie die zu ihrer Finanzierung erforderlichen Eigen- und Fremdkapitalkomponenten erhöht sich das aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermittelte Kursziel auf EUR 2,60 von bislang EUR 1,87 je Aktie (Base Case-Szenario) mit Best- und Worst-Case-Szenarien von EUR 1,80 und EUR 3,60 je Aktie. Angesichts eines im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 126,1% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20099.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

