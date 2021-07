Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

^

Original-Research: Media and Games Invest SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SEISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.07.2021 Kursziel: EUR8 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 6,80 auf EUR 8,00.

Zusammenfassung: MGI hat einen Deal zur Übernahme von Smaato Inc für EUR140 Mio. unterzeichnet. Das in San Francisco ansässige digitale AdTech-Unternehmen prognostiziert für 2021 einen Umsatz von EUR39 Mio. mit einem bereinigten EBITDA von EUR13 Mio. (33 % Marge). Wir erwarten, dass Smaato den Umsatz und die Profitabilität von MGI in Zukunft deutlich steigern, ein zentraler Bestandteil des Media-Segments werden und eine gute Ergänzung der AdTech-Wertschöpfungskette von MGI sein wird. Aus unserer Sicht sollte der Unternehmenszusammenschluss auch gute Synergien für das Gaming-Segment bieten. Wir erhöhen unser Kursziel auf EUR8,00 (zuvor: EUR6,80) und bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 6.80 to EUR 8.00.

Abstract: MGI has inked a deal to take over Smaato Inc for EUR140m. The San Francisco-based digital AdTech company projects 2021 revenues of EUR39m with adjusted EBITDA of EUR13m (33% margin). We expect Smaato to significantly boost MGI's topline and profitability going forward, to become a central component of the Media segment, and be a strong addition to MGI's AdTech value chain. In our view, the business combination should also provide good synergies to the Gaming segment. We up our price target to EUR8.0 (old: EUR6.8) and remain Buy-rated on MGI.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22679.pdf

First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

