Original-Research: Media and Games Invest SE (von First Berlin Equity Researc...

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SEISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.11.2021 Kursziel: EUR8,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,00 auf EUR 8,20.

Zusammenfassung: Angetrieben durch ein organisches Umsatzwachstum (OSG) von 41%, zeigte der Q3-Bericht ein Umsatzwachstum von ~80% mit einem Umsatz von EUR63 Mio. (FBe: EUR61 Mio.) auf. Dies war das dritte Quartal in Folge, in dem OSG 35% überstieg, was die Anleger weiter beruhigen sollte, dass MGI nicht einfach nur Wachstum erwirbt. Dank Skaleneffekten und freigesetzten Synergieeffekten stieg der Ertrag noch stärker, angeführt vom EBITDA (+ 197% J/J) und bereinigtem EBIT (+275%). Markttrends hin zu digitalen Produkten und Dienstleistungen deuten darauf hin, dass die Geschäftsdynamik anhalten sollte. Dank der Q3-Ergebnisse ist das Unternehmen auf einem guten Weg, die Guidance (Umsatz: EUR234 Mio. bis EUR254 Mio.; EBITDA: EUR65 Mio. bis EUR70 Mio.) zu erreichen, und wir haben unsere Prognosen auf die Mittelwerte angehoben. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR8,20 (zuvor: EUR8,00).

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 8.00 to EUR 8.20.

Abstract: Third quarter reporting featured topline growth of ~80% with revenue hitting EUR63m (FBe: EUR61m) spurred by 41% organic sales growth (OSG). This marked the third consecutive quarter in which OSG topped 35% and should further reassure investors that MGI is not simply acquiring growth. Thanks to scale and unlocked synergy effects, earnings grew at an even stronger clip led by EBITDA (+197% Y/Y) and adj. EBIT (+275%). And market trends towards digital products and services suggest business momentum should continue. The results have the company tracking well towards company

guidance (sales: EUR234m to EUR254m; EBITDA: EUR65m to EUR70m), and we have bumped

up FBe to the mid-points of these ranges. We reiterate our Buy rating with an EUR8.2 price target (old: EUR8.0).

