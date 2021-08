Original-Research: Media and Games Invest SE (von GBC AG)

Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 8,50 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

1. HJ 2021 Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstums; Deutlicher Profitabilitätsanstieg aufgrund von Skalen- und M&A-Effekten; GBC- Schätzungen und Kursziel nach Erhöhung der Unternehmensguidance ebenfalls angehoben

Geschäftsentwicklung im 1. HJ 2021

Die Media and Games Invest SE (MGI) hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ihren dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Konzernumsatzerlöse sprunghaft um 92,6% auf 109,00 Mio. EUR (1. HJ 2020: 56,60 Mio. EUR) angestiegen.

Hauptursächlich hierfür waren starke organische Wachstumseffekte im Gaming- und Mediensegment sowie positive Umsatzsynergien innerhalb der MGI-Gruppe. Daneben haben M&A-Aktivitäten (v.a. die KingsIsle-Transaktion) auch zur positiven Konzernumsatzentwicklung beigetragen.

Parallel hierzu ist ebenfalls das operative Konzernergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 129,3% auf 26,60 Mio. EUR (VJ: 11,60 Mio. EUR) angewachsen. Korrigiert um Sondereffekte (z.B. M&A-Kosten) ergab sich für das erste Halbjahr 2021 ein bereinigtes EBITDA von 28,70 Mio. EUR, welches im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenso sprunghaft um rund 125,0% angestiegen ist (VJ: 12,70 Mio. EUR).

Auch auf Nettoebene konnte MGI in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres durch die deutliche Profitabilitätsverbesserung deutlich zulegen und so im ersten Halbjahr 2021 einen sprunghaften Ergebnisanstieg auf 5,60 Mio. EUR (1. HJ 2020: 0,50 Mio. EUR) erzielen.

Geschäftsentwicklung im Q2 2021

In der Quartalsbetrachtung wird der dynamische Wachstumskurs besonders gut er-sichtlich. Nach dem starken Auftaktquartal hat MGI auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Konzernumsatzanstieg um 90,0% auf 57,10 Mio. EUR (Q2 2020: 30,0 Mio. EUR) ein weiteres Rekordquartal verzeichnet. Das starke Wachstum resultiert vor allem aus Umsatzsynergien und organischem Wachstum innerhalb des Gaming- und Mediensegments. Hierbei ist anzumerken, dass das organische Wachstum mit 36,0% signifikant über der Unternehmensplanung lag und auch trotz eines Corona-bedingt besonders starken Vorjahresquartals deutlich gesteigert werden konnte.

Das um Sondereffekte (z.B. M&A-Kosten) bereinigte Konzern-EBITDA wuchs im zweiten Quartal aufgrund der starken Performance des übernommenen Gaming- Unternehmens KingsIsle in Verbindung mit Skaleneffekten noch stärker als der Um-satz und stieg so um rund 128,0% auf 15,30 Mio. EUR (Q2 2020: 6,70 Mio. EUR). Die Skaleneffekte kamen hierbei vor allem im Mediensegment aufgrund des erzielen Umsatzwachstums und den realisierten Synergien zum Tragen und führten zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 16,0% (Q2 2020: 11,0%).

Guidance vor dem Hintergrund des beschleunigen anorganischen Wachstums angehoben

Darüber hinaus hat MGI am 13.07.2021 bekannt gegeben, dass mit dem derzeitigen Smaato-Gesellschafter Shanghai Qiugu Investment Partnership eine Vereinbarung erfolgreich abgeschlossen werden konnte für die Übernahme von 99,9% der Anteile an Smaato's Holding Gesellschaft 'Shanghai Yi Qiu Business Management Co. Ltd.'. Im Zuge der Transaktion wird MGI bis auf eine Aktie sämtliche Anteile an Smaato übernehmen und erhält eine Call Option zur Übernahme der verbliebenen Aktie, die frühestens am 31.03.2022 ausgeübt werden kann. Laut Unternehmensangaben ist der Abschluss der Smaato-Transaktion für den 1. September 2021 vorgesehen.

Mit Standorten in San Francisco und Hamburg betreibt Smaato eine führende digitale programmatische Werbeplattform mit einer klaren Ausrichtung auf mobile Endgeräte. Der Werbespezialist bietet seine programmatischen Dienstleistungen Publishern auf Basis von Software-as-a-Service (programmatische SaaS) an. Mit einem erwarteten Umsatz von 39,0 Mio. EUR für 2021, was einem organischen Wachstum von ca. 20,0% gegenüber 2020 entspricht, und einem erwarteten bereinigten EBITDA von 13,0 Mio. EUR in 2021 (entspricht einer 33,0%-EBITDA-Marge), zeigt Smaato laut Unternehmensangaben eine sehr positive Entwicklung. Über ihre Plattform erreicht Smaato jeden Monat über 1,30 Mrd. individuelle Nutzer weltweit. Damit würde die Reichweite des MGI-Mediensegments Verve Group deutlich erhöht werden, auf dann weltweit insgesamt 2,70 Mrd. Nutzer.

Vor dem Hintergrund der unterzeichneten Smaato-Übernahme, hat sich das MGI- Management kürzlich dazu entschlossen, die bisherige Unternehmensguidance zu erhöhen. MGI erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr 2021 Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 234,0 bis 254,0 Mio. EUR (bisher: 220,0 bis 240,0 Mio. EUR) sowie ein bereinigtes EBITDA (Adjusted EBITDA) in einer Bandbreite zwischen 65,0 bis 70,0 Mio. EUR (bisher: 60,0 bis 65,0 Mio. EUR).

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des MGI-Konzerns im ersten Halbjahr 2021 sehr zufriedenstellend war. Vor allem das Mediensegment konnte in punkto Profitabilität deutlich zulegen. Darüber hinaus hat die Performance auch gezeigt, wie hoch-skalierbar das plattformbasierte Geschäfts-modell des Konzerns ist und welche positiven Synergieeffekte durch die Kombination der beiden sich ergänzenden Geschäftsfelder (Games & Medien) möglich sind.

Prognosen und Bewertung

In Anbetracht der überzeugenden Halbjahresgeschäftsentwicklung, der umfangreichen Wachstumspipeline des Konzerns und der nochmals erhöhten Guidance, haben auch wir unsere bisherigen Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folge-jahre angehoben.

Wir erwarten nun aus konservativer Sicht einen Konzernumsatz in Höhe von 234,15 Mio. EUR (zuvor: 223,15 Mio. EUR) und hierbei ein EBITDA in Höhe von 61,21 Mio. EUR (zuvor: 58,71 Mio. EUR), die jeweils am unteren Ende der angepassten Prognosebandbreite liegen. Für die aktuelle Geschäftsperiode gehen wir davon aus, dass die Konzernumsatzerlöse zu jeweils rund 50,0% im Gaming- als auch im Mediensegment erwirtschaftet werden. Für letzteren Geschäftsbereich kalkulieren wir auch mit einem positiven Umsatzbeitrag durch die erwartete Konsolidierung (ab September 2021) der Smaato.

Auch für die nachfolgenden Geschäftsjahre gehen wir von einer Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie aus und rechnen mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen in beiden Geschäftssegmenten. Durch die gute Marktposition des Gaming-Segments und den bekannt gegebenen zahlreichen Wachstumsprojekten des Geschäftsbereichs, sollte es MGI gelingen, vom boomenden Gaming-Sektor nachhaltig zu profitieren. Damit sollte das profitable Wachstum in diesem Geschäfts-feld in den kommenden Jahren weiter deutlich ausgebaut werden.

In Bezug auf den Medienbereich rechnen wir ebenfalls mit einer dynamischen Umsatzentwicklung in den kommenden Jahren. Hierbei sollte der Geschäftsbereich vor allem von seinem starken Fokus auf Gaming- und E- Commerce-Unternehmen und der verstärkten Vermarktung von digitaler programmatischer Werbung (programmatisches SaaS-Werbung) profitieren können. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass der Bereich der programmatischen Werbung laut Medienexperten als eines der an den stärksten wachsenden Segmenten im digitalen Werbemarkt gilt.

Durch die in der jüngsten Vergangenheit durchgeführten M&A-Transaktionen verfügt der Medienbereich auch über eine starke Marktposition und kritische Größe, die es der MGI ermöglichen sollte, auch zukünftig ein dynamisches Wachstum in diesem Geschäftsbereich zu erzielen. Insbesondere die transformativ wirkende Smaato-Transaktion sollte die konzerneigene Werbesparte (Verve Group) in punkto Umsatzvolumen, Rentabilität und Reichweite wesentlich voranbringen. MGI rechnet laut eigenen Angaben damit, dass die digitale Werbetechnologie-Plattform von Smaato das pro- grammatische SaaS-Angebot und das EBITDA-Margenprofil von MGI weiter stärken wird.

Darüber hinaus sollte durch die noch engere Verzahnung der verschiedenen Medien-einheiten weitere positive Synergieeffekte innerhalb der Verve Group erzielt werden können, die die Profitabilität und das Umsatzwachstum der Mediensparte zusätzlich beflügeln.

Konkret erwarten wir für das darauffolgende Geschäftsjahr 2022 Konzernumsatzerlöse in Höhe von 289,88 Mio. EUR (zuvor: 276,29 Mio. EUR). Im Folgejahr 2023 sollten die Umsatzerlöse dann weiter auf 362,41 Mio. EUR (zuvor: 345,64 Mio. EUR) zulegen können. In Bezug auf die perspektivische Umsatzzusammensetzung rechnen wir mittel- und langfristig mit einem ausgewogenen Umsatzmix aus dem Spiele- und Mediensegment. Beide sich ergänzenden Geschäftsbereiche sollten auch zukünftig von signifikanten Synergieeffekten untereinander profitieren können.

Unsere erwartete dynamische Umsatzentwicklung spiegelt sich ebenfalls in unseren Ergebnisprognosen wider. So erwarten wir in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses (EBITDA). Parallel hierzu rechnen wir eben-falls aufgrund von erwarteten Skaleneffekten, welche auf dem Plattformansatz des MGI-Konzerns basieren, mit einem deutlichen Anstieg der EBITDA-Marge auf langfristig rund 30,0%. Hierbei sollte im Geschäftsjahr 2023 ein EBITDA in einer Größenordnung von 107,63 Mio. EUR erwirtschaftet werden können.

Insgesamt sehen wir den MGI-Konzern in den beiden Geschäftsfeldern Gaming und Medien gut positioniert, um den bisherigen dynamischen Wachstumskurs in den Wachstumsbereichen Online-/Mobile-Gaming und digitale Medien/Ad-Tech auch zu-künftig mit hohem Wachstumstempo weiter fortzusetzen. Durch den Plattformansatz des Unternehmens im Gaming- und Medien-Segment und den umfangreichen Synergiepotenzialen zwischen den beiden sich ergänzenden Geschäftsfeldern, sollte es MGI gelingen, die Konzernprofitabilität auch zukünftig weiter zu erhöhen. Daneben verfügt die Gesellschaft aktuell über rund 230,0 Mio. EUR an liquiden Mitteln, um durch gezielte Akquisitionen, die im Rahmen der Unternehmensstrategie auch vorgesehen sind, den eingeschlagenen profitablen Wachstumskurs zusätzlich zu unterstützen.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer angehobenen Schätzungen für die Geschäftsjahre 2021, 2022 und 2023 ein neues Kurs-ziel in Höhe von 8,50 EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel(8,00 EUR) deutlich angehoben. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating 'Kaufen' und sehen ein signifikantes Kurspotenzial. Auch die Ergebnisse unserer durchgeführten Peer-Group-Analyse (siehe nachfolgende Seite 7) untermauern unsere Einschätzung bezüglich der Attraktivität und des Kurspotentials der Aktie.

