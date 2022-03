Original-Research: Media and Games Invest SE (von GBC AG)

Original-Research: Media and Games Invest SE - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Media and Games Invest SE

Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 9,20 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GJ 2021 mit Umsatz- und Ergebnissprung abgeschlossen; Starke Verzahnung des Medien- und Gaming-Geschäfts sorgen für hohes Wachstumstempo; Durch die Transformation zu einem vollintegrierten Ad-Tech-Unternehmen mit eigenen Gaming-Aktivitäten erwarten wir ein dynamisches Wachstum; Prognosen und Kursziel erhöht; Rating Kaufen

Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2021

Am 28.02.2022 hat die Media and Games Invest SE (MGI) ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben. Hiernach konnte der MGI-Konzern auch in der vergangenen Geschäftsperiode mit einem Umsatzsprung um 80,0% auf 252,20 Mio. EUR (VJ: 140,20 Mio. EUR) seinen eingeschlagenen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen. Zum hohen Wachstumstempo hat insbesondere das wachstumsstarke vierte Quartal beigetragen (Umsatz Q4 2021: 80,2 Mio. EUR vs. Umsatz Q4 2020: 48,70 Mio. EUR), welches zugleich das umsatz- und ertragsstärkste Quartal der bisherigen Unternehmensgeschichte war. Der rasante Umsatzanstieg basierte sowohl auf organischen als auch auf anorganischen Umsatzeffekten (38,0% organisches Wachstum & 42,0% anorganisches Wachstum).

Der deutliche Konzernumsatzanstieg wurde vor allem vom Medien-Segment getragen. In diesem Geschäftssegment hat das Unternehmen einen sprunghaften Umsatzanstieg um 147,7% auf 139,60 Mio. EUR (VJ: 65,0 Mio. EUR) erreicht. Neben signifikanten Umsatzzuwächsen aus organischen Wachstumsfaktoren, wie z.B. ausgebauten Werbepartnerschaften, konnte dieser Geschäftsbereich auch von deutlichen positiven Effekten aus vollzogenen M&A-Maßnahmen (z.B. Smaato-Übernahme) profitieren.

Daneben hat ebenfalls das Gaming-Segment mit einem signifikanten Umsatzzuwachs von 49,7% auf 112,60 Mio. EUR (VJ: 75,20 Mio. EUR) ebenfalls deutlich zum Konzernumsatzanstieg beigetragen. Dieser dynamische Umsatzanstieg resultiert vor allem aus mehreren Inhaltupdates, Spieleeinführungen und der KingsIsle-Übernahme.

Noch deutlichere Zuwächse wurden auf Ergebnisebene erreicht. So wurde das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 131,0% auf 65,00 Mio. EUR (VJ: 26,50 Mio. EUR) sehr dynamisch gesteigert. Das um Einmaleffekte (z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&A-Transaktionen) korrigierte EBITDA legte im Vergleich zum Vorjahr um 144,3% auf 71,10 Mio. EUR (VJ: 29,10 Mio. EUR) ebenso rasant zu. Die bereinigte EBITDA-Marge wurde ebenfalls signifikant gesteigert auf 28,0% (VJ: 21,0%). Die sehr gute Unternehmensperformance resultiert unserer Einschätzung nach vor allem aus den erzielten Skalen- und Synergieeffekten innerhalb der 'stark verzahnten' Geschäftsfelder Medien und Games.

Die vom MGI-Management herausgegebene Unternehmensguidance wurde damit übertroffen. Unsere Umsatzschätzung (Umsatz: 234,15 Mio. EUR) und Ergebnisprognosen (EBITDA: 61,21 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA: 65,71 Mio. EUR) wurden ebenfalls übertroffen, wobei unsere Nettoprognose (Nettoergebnis: 16,93 Mio. EUR) nahezu erreicht wurde.

Prognosen und Bewertung

Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat MGI ihre Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäfts bekannt gegeben. Hiernach erwartet die Gesellschaft Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 290,0 Mio. EUR bis 310,0 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 80,0 Mio. EUR bis 90,0 Mio. EUR.

Basierend auf diesem positiven Ausblick und der aktuell sehr überzeugenden Unternehmensperformance, heben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2022 sowie 2023 deutlich an. So erwarten wir für das aktuelle Geschäftsjahr nun Umsatzerlöse in Höhe von 302,22 Mio. EUR (zuvor: 289,88 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBITDA von 87,72 Mio. EUR (zuvor: 86,53 Mio. EUR). Für das Folgejahr 2023 rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 382,16 Mio. EUR (zuvor: 362,41 Mio. EUR) und einem bereinigten EBITDA von 116,04 Mio. EUR (zuvor: 111,83 Mio. EUR). Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2024 sollten die Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA weiter zulegen können auf dann 478,26 Mio. Mio. EUR bzw. 145,78 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund, dass wir zukünftig mit höheren Zinsaufwendungen rechnen als es bisher der Fall war, haben wir unsere bisherige Nettoprognose für das Geschäftsjahr 2022 nur leicht erhöht und unsere Nettoprognose für das Geschäftsjahr 2023 leicht gesenkt.

Der MGI-Konzern hat sich in den vergangenen Jahren eine gute Ausgangsbasis erarbeitet, um als Ad-Tech-Unternehmen mit eigenen Gaming-Aktivitäten (Zugang zu 'First Party-Daten' und Werbeflächen der Gaming-Assets) auch zukünftig sehr dynamisch und hochprofitabel zu wachsen. Die Kombination der synergetischen Medien- und Gaming-Geschäftsaktivitäten sollte das bisherige profitable Wachstum auch weiterhin signifikant beflügeln. Daneben bietet der hohe Barbestand (liquide Mittel Ende 2021: ca. 180,0 Mio. EUR) dem Unternehmen auch weiterhin die Möglichkeit durch avisierte M&A- Transaktionen den Konzern zusätzlich zu stärken und damit die Ertragskraft und das Wachstumstempo nochmals zu erhöhen.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer angehobenen Schätzungen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 unser bisheriges Kursziel auf 9,20 EUR (zuvor: 8,50 EUR je Aktie) angehoben. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating KAUFEN und sehen ein signifikantes Kurspotenzial. Auch die Bewertungsergebnisse unserer durchgeführten Peer-Group-Analyse (siehe nachfolgend) untermauern unsere Einschätzung bezüglich der Attraktivität und des Kurspotenzials der MGI-Aktie.

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.03.2022(18:43 Uhr)

