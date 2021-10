Original-Research: MOBOTIX AG (von Montega AG)

Vorläufige Zahlen: Umsatz leicht unter den Erwartungen, EBIT enttäuscht - Mittelfristziele dürften nun in den Fokus rücken

MOBOTIX hat letzte Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig nochmals unter der im Geschäftsjahresverlauf reduzierten Guidance ebenso wie unserer bisherigen Erwartung liegen.

Projektverschiebungen und schleppender Software-Vertrieb als wesentliche Hemmnisse: Der Konzernerlös sank auf 61,0 Mio. Euro (-13,2% yoy), womit die im Mai angepasste Prognose (62-64 Mio. Euro) und unsere Schätzung (62,2 Mio. Euro) knapp verfehlt wurden. Hauptgrund für die schwächer als avisierte Entwicklung war die durch die Corona-Pandemie weiterhin beeinträchtigte Region Asien-Pazifik. So waren insbesondere im dort vergleichsweise stark ausgeprägten und hochvolumigen Projektgeschäft (z.B. Hotels, Einkaufszentren) Ausfälle zu verzeichnen, die im Berichtszeitraum nicht vollständig kompensiert werden konnten. Darüber hinaus blieb jedoch auch der wachsende Umsatzbeitrag durch den Vertrieb margenstarker Software-Lösungen bis dato hinter den Erwartungen zurück (MONe: 0,3 Mio. Euro in 2020/2021; vorherige Zielsetzung: 0,5-1,5 Mio. Euro). Zudem führten verschobene Auftragsentwicklungen für den strategischen Ankeraktionär Konica Minolta zu einem geringeren als zu Jahresbeginn angenommenen Erlösvolumen aus diesem Geschäftsbereich (MONe: Einfluss von ca. -2,0 Mio. Euro yoy).

Das EBIT verfehlte mit 1,0 Mio. Euro hingegen sowohl den vom Unternehmen zuletzt gesetzten Korridor (1,5-2,5 Mio. Euro) als auch unsere Annahme (MONe: 1,8 Mio. Euro) signifikant. Wir führen dies neben dem ausbleibenden Anstieg der hochmargigen Software-Erlöse im Wesentlichen auf einen unvorteilhaften Produktmix zurück. Demnach verzeichnete der Konzern laut Vorstand etwa bereits eingegangene, aber zum Stichtag noch nicht ausgelieferte Bestellungen von rund 1,1 Mio. Euro, die vornehmlich aus Outdoor- und Thermalkameras mit einem überproportionalen Deckungsbeitrag (MONe: > 50%) bestehen und die Bottom-Line folglich entsprechend gestärkt hätten.

Ziele aus dem 5-Jahresplan u.E. nach wie vor zu ambitioniert: Im Zuge der vorgelegten Zahlen änderte das Management die Mittfristziele weiterhin nicht (100 Mio. Euro Umsatz und 12% EBIT-Marge in 2022/2023). Ausgehend von den nun berichteten Eckwerten für 2020/2021 würde der Konzern damit ein Umsatzwachstum von rund 64% und eine Margenausweitung um etwa 10%-Punkte in den nächsten beiden Jahren benötigen. Dies erachten wir trotz des unverändert bestehenden Wachstumspotenzials v.a. in den USA sowie der Erwartung überproportional steigender Software-Erlöse als zu ambitioniert (vgl. Comment vom 17.05.). Vielmehr bleiben wir auch angesichts der zunehmend angespannten globalen Lieferketten (u.a. Halbleiter, CPUs, Kondensatoren) sowie der geringen Visibilität hinsichtlich des Vertriebsfortschritts bei den Software-Lösungen weiterhin zurückhaltend positioniert und reduzieren unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für die kommenden Jahre erneut. Wir gehen davon aus, dass der Vorstand bei den bevorstehenden Aufsichtsratssitzungen auch diese Prognose auf den Prüfstand stellen und spätestens im Zuge des Geschäftsberichts im Dezember eine aktualisierte Guidance kommunizieren wird.

Fazit: Wir sind von der strukturellen Qualität des Produktportfolios von MOBOTIX weiterhin überzeugt. Die ernüchternden Resultate des abgelaufenen Geschäftsjahres verdeutlichen allerdings, dass neben den Pandemie-bedingten Verwerfungen im Projektgeschäft vor allem auch der für die mittelfristige Entwicklung elementare Bereich der Software-Lösungen noch einige Herausforderungen in Marketing und Vertrieb zu bewältigen hat. Angesichts der insgesamt weiterhin geringen Visibilität auf diesbezügliche Fortschritte bleiben wir zunächst zurückhaltend positioniert und erwarten vor einer u.E. notwendigen Aktualisierung der Mittelfristziele keine spürbare Erholung des Aktienkurses. Im Rahmen eines Analystenwechsels bestätigen wir daher unser Rating „Halten“ mit einem neuen Kursziel von 6,00 Euro (zuvor: 6,50 Euro) infolge der reduzierten Schätzungen.

