Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG)

Unternehmen: Mountain Alliance AG

ISIN: DE000A12UK08

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.05.2021

Kursziel: 7,30

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Henrik Markmann

Erfreuliche Entwicklung des Beteiligungsportfolios

Mountain Alliance hat jüngst den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und damit einen deutlich höheren NAV ausgewiesen.

Zuschreibungen im Portfolio führen zu deutlich erhöhtem NAV: Die Erlöse gingen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 27,1% yoy auf 9,8 Mio. Euro spürbar zurück. Hintergrund dessen ist insbesondere die Entwicklung der vollkonsolidierten Beteiligung Shirtinator, da der Großteil der Aufträge des Online-Anbieters von personalisierten Textilien und Geschenken eventbezogen ist (Junggesellenabschiede, Hochzeiten etc.), sodass die Gesellschaft sehr unter den Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelitten hat. Auch die Bewegbildagentur für lineares und digitales TV getonTV hatte mit geringeren Werbebudgets aus der schwächelnden Touristikbranche zu kämpfen. Auf der anderen Seite stieg das Finanzergebnis aufgrund einer sehr erfreulichen Entwicklung des Beteiligungsergebnisses auf 7,8 Mio. Euro (Vj.: 0,5 Mio. Euro), sodass das Nettoergebnis mit 3,2 Mio. Euro signifikant über dem Vorjahreswert (-1,8 Mio. Euro) lag.

Der Portfoliowert ist aufgrund von Werterhöhungen der Beteiligungen (u.a. Exasol, Alphapet, Tillhub), bei denen eine externe Finanzierungsrunde stattgefunden bzw. sich der Börsenwert erhöht hat, auf 50,8 Mio. Euro (Vj.: 45,6 Mio. Euro) deutlich gestiegen. Nach Abzug der Finanzverbindlichkeiten resultiert daraus ein NAV von 47,8 Mio. Euro (Vj.: 40,1 Mio. Euro) bzw. ein NAV pro Aktie i.H.v. 6,93 Euro (Vj.: 6,39 Euro). Mit einer nach wie vor komfortablen Eigenkapitalquote von 69% (Vj.: 75%) sowie liquiden Mitteln von 2,5 Mio. Euro (Vj.: 2,6 Mio. Euro) ist Mountain Alliance u.E. auch bilanziell gut aufgestellt.

Weiter steigender NAV in Aussicht gestellt: Für das laufende Geschäftsjahr geht der Vorstand trotz anhaltender Corona-bedingter Unsicherheiten von einem Anstieg der Erlöse und des NAVs um 5 bis 10% aus. Ein erster Schritt in diese Richtung ist Mountain Alliance durch die jüngst gemeldete Finanzierungsrunde bei der Online-Sprachschule Lingoda gelungen. Da mit dem Schub bei der Digitalisierung auch ein zunehmendes Interesse von Investoren an digitalen Geschäftsmodellen einhergeht, halten wir in den nächsten Monaten weitere Finanzierungsrunden bzw. Exits im Beteiligungsportfolio für realistisch.

Bewertungsmodell überarbeitet: In unserem Bewertungsmodell haben wir nun den gestiegenen Buchwert der Private Equity-Beteiligungen (45,3 Mio. Euro vs. zuvor 32,5 Mio. Euro) und die in Summe leichten Veränderungen der sonstigen Aktiva/Passiva sowie der Potenzialwerte berücksichtigt. Insgesamt erhöht sich der NAV je Aktie auf 8,11 Euro (zuvor: 7,51 Euro). Bei einem unveränderten Holdingabschlag von 10% ergibt sich so ein neues Kursziel von 7,30 Euro (zuvor: 6,80 Euro).

Fazit: Da das aktuelle Marktumfeld für Mountain Alliance u.E. unverändert positiv ist, rechnen wir mit weiteren Erfolgsmeldungen im Jahresverlauf. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit leicht erhöhtem Kursziel von 7,30 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

