Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu MPH Health Care AG

Unternehmen: MPH Health Care AGISIN: DE000A289V03

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 24.02.2022 Kursziel: EUR67 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 75,00 auf EUR 67,00.

Zusammenfassung: Das operative Geschäft der Kernbeteiligungen von MPH wird weiterhin nicht durch die Pandemie beeinträchtigt. CR Capital kündigte eine Portfolioerweiterung mit zwei Green-Tech-Unternehmen an, die ihre Wohnungsbauaktivitäten unterstützen werden. M1 Kliniken verzeichnete trotz des Omikron-Sturms starke Buchungen zum Jahresende in ihrem Netzwerk von Schönheitskliniken. In der Zwischenzeit wappnet sich die Haemato AG (an der M1 mit 68% beteiligt ist) für den Kampf gegen die Pandemie mit der kürzlichen Aufnahme von zwei Point-of-Care Testgeräten in ihr Med-Tech-Portfolio. Unserer Ansicht nach ist der Newsflow positiv und sollte sich in NAV-Aufwärtspotenzial für MPH niederschlagen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, aber nach der Überarbeitung unseres DCF-Modells für M1 Kliniken senken wir unser Kursziel für MPH auf EUR67 (zuvor: EUR75).

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 75.00 to EUR 67.00.

Abstract: MPH's core holdings continue to operate unhampered by the pandemic. CR Capital announced a portfolio expansion with two green-tech companies that will support its home construction activities. M1 Kliniken enjoyed strong year end bookings across its beauty clinic network despite the Omicron storm sweeping across Europe. Meanwhile, Haemato AG (in which M1 holds a 68% stake) is girding for the pandemic with the recent addition of two point-of-care testing devices to its med-tech portfolio. In our view, portfolio news flow is supportive and should translate into NAV upside for MPH. We stick to our Buy rating but lower our price target to EUR67 (old: EUR75) after revamping our DCF model for M1 Kliniken.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23447.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

