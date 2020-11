Original-Research: MPH Health Care AG (von GBC AG)

Original-Research: MPH Health Care AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu MPH Health Care AG

Unternehmen: MPH Health Care AG

ISIN: DE000A289V03

Anlass der Studie: Resarchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 81,85 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

- HAEMATO-Anteil wurde an die Beteiligung M1 Kliniken AG verkauft - CR Capital liefert positive Impulse

- Kursziel leicht reduziert

- Rating bestätigt

Die operative Entwicklung der MPH Health Care AG war in den vergangenen Berichtsperioden von einer rückläufigen Kursentwicklung und damit von negativen Zeitwertveränderungen der beiden Beteiligungen M1 Kliniken AG und HAEMATO AG geprägt. In den ersten sechs Monaten reduzierte sich der Anteilswert der gehaltenen M1 Aktien um -39,88 Mio. EUR und der HAEMATO- Aktien um -1,43 Mio. EUR. Dem steht ein Anstieg des Aktienkurses an der Beteiligung CR Capital Real Estate AG in Höhe von 4,30 Mio. EUR gegenüber. In Summe weist die MPH Health Care AG daher ein negatives EBIT in Höhe von -32,92 Mio. EUR und ein Nachsteuerergebnis in Höhe von -32,66 Mio. EUR aus.

Die Beteiligungsgesellschaft M1 Kliniken AG hat per 01.07.2020 alle von der MPH Health Care AG gehaltenen Aktien an der HAEMATO AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erworben. Mit dem Verkauf der HAEMATO-Aktien wurde damit gleichzeitig der Aktienbestand an der M1 Kliniken AG ausgebaut. Die operative Entwicklung der M1 Kliniken AG war in den ersten sechs Monaten 2020 von der Covid-19-bedingten zweimonatigen Schließung der Behandlungszentren geprägt. Nach der Wiedereröffnung verzeichnet die M1 Kliniken AG zwar einen Anstieg der Nachfrage nach medizinisch-ästhetischen Leistungen, die Schließung hatte jedoch für einen sichtbaren Umsatz- und Ergebnisrückgang gesorgt. Mittel- bis langfristig soll die Wachstumsstrategie der Gesellschaft, deren Basis eine Expansion der Behandlungszentren ist, wieder für einen Umsatz- und Ergebnisanstieg sorgen. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft bis 2024 insgesamt 100 Standorte betreibt. Künftig soll die M1 Kliniken AG über die neue Tochtergesellschaft HAEMATO AG zudem stärker im Produkt- und Handelsbereich engagiert sein.

Grundsätzlich ist die Beteiligung HAEMATO AG, nachdem im Vorjahr noch eine rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung erreicht wurde, auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Mittelfristig müsste die Gesellschaft von demografischen Trends profitieren, da der Anteil der arzneimittelverbrauchenden Bevölkerung besonders stark wächst. Zudem soll das Produktportfolio ausgebaut sowie neue Geschäftsfelder erschlossen werden.

Anfang 2020 hat die MPH-Beteiligung CR Capital Real Estate AG den Ausbau der Angebotspalette und die Anpassung der Unternehmensstruktur an das gewachsene Geschäftsmodell bekannt gegeben. Damit einhergehend wurde das bisherige Hauptgeschäft, der Bau preiswerter Häuser in Berlin und Leipzig auf die TERRABAU GmbH übertragen und die Bilanzierung unter Anwendung von IFRS 10 umgestellt. Im GJ 2019 hat diese Übertragung hohe Bewertungserträge ausgelöst, womit der Jahresüberschuss stark auf 92,47 Mio. EUR (VJ: 7,80 Mio. EUR) angestiegen ist. Auch im ersten Halbjahr 2020 weist die CR Capital hohe Beteiligungserträge in Höhe von 40,10 Mio. EUR und damit ein Periodenergebnis in Höhe von 37,94 Mio. EUR aus. Künftig plant die Gesellschaft auch den Bereich der Immobilienbestandshaltung in der REIT- Rechtsform abzudecken.

Wir haben die MPH Health Care AG über einen Sum-of-Parts-Ansatz bewertet, im Rahmen dessen wir den Wertansatz der beiden börsennotierten Beteiligungen sowie den IFRS-Wertansatz der nicht börsennotierten Beteiligungen herangezogen haben. Während sich der faire Wert der M1 Klinken AG aus dem von uns ermittelten Kursziel (siehe M1-Studie vom 22.06.2020) ableitet, haben wir für die CR Capital Real Estate AG den aktuellen Aktienkurs herangezogen. Der faire Wert je MPH-Aktie beläuft sich gemäß Sum-of-Parts-Bewertungsansatz auf 81,85 EUR. Bei einem MPH-Aktienkurs in Höhe von 22,60 EUR lautet unser Rating unverändert KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21842.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.11.2020 (14:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 16.11.2020 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.