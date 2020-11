Original-Research: MS Industrie AG (von GBC AG)

Deutliche Aufholtendenz in Q3 2020 sichtbar, Prognosen und Kursziel bestätigt, Rating KAUFEN

Wir erwartet, hat die MS Industrie AG in den ersten neun Monaten 2020 einen Umsatzrückgang auf 118,3 Mio. EUR (VJ: 174,7 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Teilweise war dieser Umsatzrückgang dem Wegfall des im vergangenen Geschäftsjahr veräußerten Powertrain-Geschäftes in den USA geschuldet, wodurch sich die Umsatzbasis um 22,9 Mio. EUR verringert hatte. Parallel dazu war ein Umsatzrückgang in Höhe von 33,5 Mio. EUR den negativen Effekten aus der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zuzuordnen. Diesbezüglich hatten die wichtigsten Kunden der MS Industrie AG über mehrere Wochen hinweg Werke geschlossen, was auch bei der Gesellschaft zu einer deutlichen Reduktion der Produktion geführt hatte. Besonders betroffen war dabei das Powertrain-Segment, in dem die Gesellschaft vordergründig ein Lieferant kompletter Ventiltrieb-Systeme für schwere Dieselmotoren ist. Gemäß ACEA wurden in den ersten neun Monaten 2020 insgesamt rund 34,9 % weniger schweren Nutzfahrzeuge zugelassen als in der Vorjahresperiode.

Die nach Quartalen getrennte Betrachtung zeigt jedoch, dass sich die negative Umsatztendenz im Jahresverlauf zunehmend abgeschwächt hat. Der Umsatzrückgang im dritten Quartal in Höhe von -10,0 % liegt dabei deutlich über der Entwicklung des bereinigten ersten Quartals (-21,1 %) sowie des von der Covid-19-Pandemie besonders betroffenen zweiten Quartals (-35,3 %). Diese positive Tendenz lässt sich einerseits durch eine gestiegene Nachfrage im Powertrain-Bereich sowie auch durch eine vergleichsweise solide Umsatzentwicklung im Bereich Ultraschall, der zum Ende des dritten Quartals lediglich einen Umsatzrückgang in Höhe von -1,3 % hinnehmen musste, erklären. Die Schwäche im Ultraschall-Serienmaschinenbau, wo es zu starken Einschränkungen der Vertriebsaktivitäten gekommen war, wurde dabei von zusätzlichen Aufträgen im Subsegment Systeme/Komponenten (für Maschinen zum Schweißen von Masken und Schutzanzügen) teilweise aufgefangen.

Analog zum Umsatzrückgang verringerte sich das EBITDA auf 1,2 Mio. EUR (VJ: 32,4 Mio. EUR). Der Vorjahreswert war jedoch transaktionsbedingt von einem positiven Sondereffekt in Höhe von 21,33 Mio. EUR geprägt, weswegen der Ergebnisrückgang weniger stark ausgefallen ist. Zudem lässt sich auch auf Ergebnisebene eine im Jahresverlauf deutlich aufwärtsgerichtete Tendenz erkennen. Im dritten Quartal wurde ein EBITDA in Höhe von 4,0 Mio. EUR erwirtschaftet, nachdem in Q1 ein EBITDA in Höhe von 0,6 Mio. EUR und im Q2 in Höhe von -3,4 Mio. EUR erreicht wurde.

Mit Veröffentlichung der 9-Monatszahlen hat das Management der MS Industrie AG die bisherigen Prognosen bestätigt. Es werden dabei unverändert Umsatzerlöse in Höhe von rund 163 Mio. EUR, eine deutlich rückläufige operative Ergebnisentwicklung sowie ein negatives Nachsteuerergebnis erwartet. Im vierten Quartal müsste die MS Industrie AG damit lediglich Umsatzerlöse in Höhe von rund 44,7 Mio. EUR erreichen, was aufgrund der zuletzt beobachteten Erholungstendenzen gut zu erreichen sein dürfte. Angesichts der unveränderten Unternehmens-Guidance behalten wir auch unsere bisherigen Schätzungen (siehe Researchstudie vom 01.09.2020) unverändert bei.

Die in der vergangenen Woche gemeldete Schließung des PTG-Standortes Zittau dürfte für die kommenden Perioden mit Einspareffekten einhergehen, da dieser Standort deutlich unterhalb Break-Even operiert hatte. Nach Unternehmensangaben sollte die nun fortschreitende Automatisierung dazu führen, dass alle PTG-Aufträge (inkl. Scania-Auftrag) vom Standort Trossingen aus gut abgearbeitet werden können. Mittelfristig sollte die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung ohnehin zu einer weiteren Reduktion der Rentabilitätsschwelle führen.

Das von uns im Rahmen des unveränderten DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel in Höhe von 1,90 EUR je Aktie behält weiterhin seine Gültigkeit. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,64 EUR liegt ein Kurspotenzial in Höhe von 15,9 % vor und daher vergeben wir unverändert das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21881.pdf

