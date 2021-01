Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

Unternehmen: MS Industrie AGISIN: DE0005855183

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.01.2021 Kursziel: 2,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Maßnahmen zur Umstrukturierung lassen positiv auf 2021 blicken

Die Aktie von MS Industrie pendelt seit Monaten in einem Seitwärtskorridor. Wir haben mit CEO Dr. Aufschnaiter über die im letzten Jahr eingeleiteten strukturellen Veränderungen (u.a. Reduktion der Anteile im unprofitablen Bereich Elektromotoren und Schließung des Standorts Zittau) sowie einen qualitativen Ausblick für 2021 gesprochen.

Randgeschäft mehrheitlich an strategischen Investor abgegeben: Zum 01. Januar 2021 hat MS Industrie 70,1% der Anteile an der bislang 100%igen Tochter Elektromotorenwerk Grünhain GmbH (EMGR) an die österreichische System Industrie Electronic Holding AG (S.I.E.) sowie 10% der Anteile an den EMGR-Geschäftsführer veräußert. MS Industrie bleibt demnach fortan mit einem Minderheitsanteil von 19,9% am Elektromotorenwerk beteiligt, wobei wir perspektivisch von einer vollständigen Veräußerungsabsicht ausgehen. EMGR erwirtschaftete mit rund 270 Mitarbeitern zuletzt einen Jahresumsatz i.H.v. etwa 20 Mio. Euro, blieb trotz innovativer Lösungen für eine Vielzahl kundenspezifischer Motor- Anwendungen aber leicht defizitär. Der Verkaufserlös erfolgt vermutlich GuV-neutral nahe Buchwert (MONe: < 2 Mio. Euro).

Konzentration der Kapazitäten: Durch die Kapazitätsanpassungen des Jahres 2020 und insbesondere den EMGR-Teilverkauf sowie die Schließung des Werks Zittau reduziert sich die Mitarbeiterzahl des Segments Powertrain um rund 330 Beschäftigte. Die betriebseigene Immobilie in Zittau soll perspektivisch an einen Nachnutzer veräußert werden. Die für das Wachstum der nächsten Jahre benötigten Produktionspotenziale im Kerngeschäft der Fertigung von Komponenten und Systemen für Verbrennungsmotoren und Hybrid-Antriebe bleiben durch Automatisierung, Digitalisierung und Flächenverdichtung der Fertigung am Hauptstandort der MS Powertrain Technologie in Trossingen erhalten.

Starker Turnaround in 2021 visibel: Angesichts der sukzessiven Konjunkturerholung und des zuletzt positiven Trends im europäischen Nutzfahrzeugmarkt (ACEA: LKW-Neuzulassungen November +6,0% yoy) haben wir die Entkonsolidierung von EMGR in unserem Modell nicht ceteris paribus vollzogen, sondern die Prognosen für 2021 'like-for-like' leicht angehoben. So rechnen wir trotz des ganzjährigen Wegfalls der EMGR-Erlöse mit einem Umsatz von 181 Mio. Euro, was ein organisches Wachstum von knapp 27% bedeutet. Ergebnisseitig ergibt sich nach Herausrechnung der u.E. bestenfalls an der Gewinnschelle zu erwartenden EMGR sogar eine leichte Prognoseanhebung. Auf Basis der optimierten Kostenstrukturen dürfte 2021 somit eine signifikante Verbesserung der Ertragskennzahlen zeigen, was letztlich in einer attraktiven Bewertung (KGV 2021e: 12,2x) resultiert. Die EMGR-Transaktion sollte zudem mit einem weiteren Abbau der Nettobankverbindlichkeiten einhergehen und so dazu beitragen, die EV-Multiples zügig zu verbessern. Bezüglich des auf den ersten Blick hohen Schuldenstands ist zudem zu beachten, dass MSAG bis 2022 noch Tranchenzahlungen (inkl. Verkauf der US-Weltmotorenfertigung in 03/2019) von rund 10 Mio. Euro zustehen.

Fazit: MS Industrie trennt sich abermals von einem nicht mehr strategischen Teil des Umsatzes, was das Ergebnispotenzial des Unternehmens kurzfristig aber nicht schmälert. Vielmehr sollte die Materialisierung des Turnarounds im Jahresverlauf wirksame Impulse für die Aktie bringen, sodass wir die Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,00 Euro bestätigen.

