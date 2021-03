Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^

MS Industrie stärkt Wachstumspotenzial im Ultraschall-Schweißen

MS Industrie hat am Montag bekannt gegeben, dass die Tochtergesellschaft MS Ultraschall Technologie GmbH mittels eines neuen Kompetenzzentrums eine strategische Initiative im Bereich sogenannter 'Nonwovens' einläutet. Der avisierte Schritt untermauert u.E. die vielfältigen Anwendungsfelder der Ultraschalltechnologie außerhalb des Automobilsektors, die für MS Industrie in den nächsten Jahren sukzessive an Bedeutung gewinnen dürften.

Neues F&E-Zentrum im Aufbau: Am Standort Ettlingen bei Karlsruhe soll ab dem vierten Quartal 2021 auf einer angemieteten Neubaufläche von rund 1.800 qm ein Team für die Forschung & Entwicklung rund um das kontinuierliche Ultraschall-Schweißen die Arbeit aufnehmen. Das Verfahren spielt insbesondere beim Fügen, Prägen und Perforieren von Vliesstoffen sowie dem Versiegeln von Verpackungen eine Rolle und dient u.a. der Fertigung von Atemschutzmasken, Schutzanzügen, Wundauflagen und Hygieneartikeln aller Art. MS Industrie vollzieht damit den Eintritt in ein neues Marktsegment, so dass das Ultraschall- Portfolio neben Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Systemen und Komponenten für die Verpackungsindustrie zukünftig auch Lösungen für 'Nonwovens' umfasst.

Beide Segmente mit guten Perspektiven: Die neuen Wachstumsfelder für das Ultraschall- Schweißen sind u.E. strukturell begünstigt und ergeben sich bspw. aus der zunehmenden Bedeutung thermoplastischer recyclebarer Kunststoffe in der Verbindungstechnik. Zudem bringt die Ultraschall-Technik im Hinblick auf Energie- und Materialeffizienz und damit letztlich einen optimalen Ressourceneinsatz gewichtige Vorteile für die Kunden mit sich. Bereits heute macht das Ultraschall-Segment bei MS Industrie rund ein Drittel der Erlöse, aber knapp 50% des Rohertrags aus. Wir erwarten, dass diese Gewichtung in den nächsten Jahren weitgehend gleichbleibt, da auch das Segment Powertrain u.a. durch Neukundengewinne spürbare Wachstumsimpulse erfahren sollte. Letztere dürften nicht zuletzt aus dem Start der Serienfertigung für Traton resultieren, mit deren Hochlauf ab Q1/22 zu rechnen ist.

Strategische Reserven steigern Attraktivität: Die Initiative im Bereich 'Nonwovens' und das 'Booked Business' im Powertrain-Bereich tragen damit noch nicht sofort zur Umsatz- und Ertragsentwicklung bei, stützen u.E. aber das sich aufhellende Sentiment der nächsten Jahre. Für 2021 gehen wir angesichts der im Zuge der Corona-Pandemie deutlich verschlankten Kostenstrukturen nach wie vor von einem kräftigen Turnaround aus und bestätigen unsere Prognosen. Trotz Entkonsolidierung des Elektromotoren-Geschäfts (siehe Comment vom 13.01.2021) erwarten wir zweistelliges Wachstum (MONe: +11,0% yoy) sowie ein deutlich positives EBIT (MONe: 6,6 Mio. Euro). Die fundamentale Attraktivität der Aktie (KGV 2021e: 12,3x) wird durch strategische Reserven von ca. 30 Mio. Euro untermauert. Diese setzen sich aus restlichen Kaufpreisforderungen (u.a. Exit Powertrain US an Gnutti), drei schuldenfreien Immobilien sowie der fungiblen Minderheitsbeteiligung an der Immobilienholding BENO zusammen und relativieren u.E. den hohen Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA: 4,5x).

Fazit: Die Bewertung unter Buchwert zeigt u.E., dass der Markt das volle Potenzial von MSAG noch nicht erkennt. Die neue Ultraschall-Phantasie und eine positive Entwicklung in 2021 sollten der Aktie jedoch Auftrieb geben, sodass wir das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 2,00 Euro bestätigen.

