Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG

Unternehmen: MS Industrie AGISIN: DE0005855183

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.04.2022 Kursziel: 2,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicolas Gruschka

Preview: Jahresschlussquartal dürfte unsere Prognosen bestätigen - Turnaround in 2022 visibel

MS Industrie wird Ende April den Geschäftsbericht für 2021 vorlegen. Nach dem insgesamt schwierigen Jahr 2021 erwarten wir für 2022 eine deutliche operative Verbesserung.

Prognosen dürften erreicht worden sein: Wir rechnen damit, dass MS Industrie unsere Umsatzprognose von 165 Mio. Euro erfüllen konnte (Guidance: Umsatz rund 170 Mio. Euro). Demnach prognostizieren wir für das Q4 einen Umsatzrückgang von rund 8,2% yoy auf 42,0 Mio. Euro. Wenngleich im Jahresschlussquartal die OEMs keine Schließtage vermeldet haben, dürfte der Bereich 'Powertrain' infolge einer weiterhin bestehenden Chip-Knappheit eine Produktionsauslastung deutlich unterhalb des Normalniveaus zeigen. Auch für den Bereich 'Ultrasonic' erwarten wir ein verhaltenes Schlussquartal. Hauptursache hierfür ist u.E., dass die OEMs inmitten der angespannten Lieferketten und Materialengpässe Investitionen in Fertigungstechnik für neuartige Modellvarianten zurückgestellt haben. Bereinigt um die veräußerte EMGR GmbH (Jahresumsatz 2020: rund 20 Mio. Euro) bedeutet dies auf Gesamtjahressicht dennoch ein Wachstum der Konzernerlöse von rund 14,6% yoy. Zwar dürfte auf EBIT-Ebene die antizipierte Ergebnisverbesserung zum Vorjahr erfolgt sein, aber auch noch ein deutlich defizitäres Ergebnis vorliegen (MONe: -4,0 Mio. Euro). Für Q4 impliziert dies jedoch ein Ergebnis nahe des Break-Evens (-0,2 Mio. Euro).

2022 dürfte Trendwende einleiten: Für das laufende Jahr sind wir unverändert davon überzeugt, dass MS Industrie das Wachstumstempo fortsetzen kann. So liefert der jüngst veröffentliche Ausblick von MS Industries Großkunde Daimler Truck (Umsatzwachstum 2022: 14-19%) u.E. eine deutliche Indikation für eine robuste Nachfrageentwicklung. Der steigende Bedarf seitens Daimler Truck dürfte sich auch in MS Industries Auftragsbüchern widerspiegeln. Darüber hinaus weist insbesondere das 'Booked Business' im Bereich 'Powertrain' eine hohe Visibilität auf. So dürfte der Hochlauf des Großauftrages für Scania bereits in Q1 gestartet sein und auf Gesamtjahressicht ein Umsatzvolumen von rund 7,0 Mio. Euro erzielen. Dagegen vermeldete 'MAN' im Zuge fehlender Fertigungskomponenten eine mehrwöchige Produktionsaussetzung, was u.E. aber nur marginale Umsatzeinbußen bei MS Industrie zur Folge hat (MONe: < 1 Mio. Euro). Für den Bereich 'Ultrasonic' erwarten wir eine wieder anziehende Nachfragedynamik. So soll die Anzahl an Modellvarianten laut ADAC in 2022 deutlich an Fahrt gewinnen, was einen positiven Effekt auf den Bereich 'Sondermaschinen' haben dürfte. Auch das Subsegment 'Serienmaschinen' sollte im Zuge einer aufgebauten 'Installed-Base' ein deutliches Wachstum zeigen. Darüber hinaus erwarten wir erste Umsätze im Segment 'Nonwovens' (MONe: 0,4 Mio. Euro). Auf dieser Basis sehen wir MS Industrie nach wie vor in der Lage, in 2022 zweistelliges Umsatzwachstum und den Turnaround im operativen Ergebnis zu erzielen. Angesichts rasant steigender Preise an den globalen Beschaffungsmärkten positionieren wir uns allerdings ergebnisseitig vorerst konservativer und reduzieren unsere Schätzungen für 2022 ff.

Fazit: Mit 2021 endet ein insgesamt schwieriges Jahr für MS Industrie. 2022 dürfte trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Trendwende einläuten. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23811.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°