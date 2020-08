Original-Research: Nebelhornbahn-AG (von GBC AG)

Unternehmen: Nebelhornbahn-AG

ISIN: DE0008271107

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 45,60 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Geschäftsjahr 2018/19 mit solider Umsatzentwicklung abgeschlossen; Der Rundum-Neubau der Nebelhornbahn führt zu einer deutlichen Stärkung der Marktposition und des Geschäftsmodells; Der vorgezogene Neubau der Hauptbahn ermöglicht bereits zu Beginn der Sommersaison 2021 den Geschäftsbetrieb mit einem deutlich verbesserten Leistungs- und Serviceangebot; Kursziel: 45,60 EUR je Aktie; Rating: Kaufen

Im vergangenen GJ 2018/2019 erwirtschaftete die Nebelhornbahn-AG bei einem Gästeaufkommen von 464.000 Besuchern Umsatzerlöse in Höhe von 10,74 Mio. EUR und konnte damit das dritte Jahr in Folge einen zweistelligen Millionenumsatz erzielen. Im Vergleich zum Vorjahresumsatz (VJ: 10,98 Mio. EUR) wurden hierbei insbesondere wetterbedingt geringere Umsatzerlöse aufgrund einer hierdurch verringerten Gästeanzahl (VJ: 501.000) erwirtschaftet. Parallel zu den geringeren Umsatzerlösen des abgelaufenen Geschäftsjahres haben sich ebenfalls die Ergebniskennzahlen rückläufig entwickelt. So sank das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 4,6% auf 2,71 Mio. EUR (VJ: 2,84 Mio. EUR). Auf Netto-Ebene ergab sich ein Rückgang um 15,1% auf 0,45 Mio. EUR (VJ: 0,53 Mio. EUR).

Des Weiteren wurden im Herbst des vergangenen Geschäftsjahres bereits erste notwendige und vorbereitende Baumaßnahmen (erste Fundamente, Bauplätze, Materialseilbahn etc.) für den Neubau der Hauptbahn erfolgreich durchgeführt. Nachdem im Mai 2020 die beschleunigte Umsetzung des Großprojektes beschlossen wurde, wurden ebenfalls die Bautätigkeiten im laufenden Geschäftsjahr intensiviert. So wurde bspw. im gleichen Monat mit der Entkernung, dem Aushub und dem Fundament-Arbeiten für die neue Talstation begonnen. Im nachfolgenden Monat Juni wurde die Talstation abgerissen und erste Stützen für die neue Hauptbahn errichtet. Weitere Bautätigkeiten wurden an verschiedenen Bereichen der Nebelhornbahn vorgenommen. Insgesamt wird das umfassende Großprojekt mit Hochdruck vorangetrieben.

Aufgrund der Corona-bedingten vorzeitigen Beendigung der Wintersaison und des zeitlich vorgezogenen Rundum-Neubaus der Hauptbahn ohne Gästebetrieb im Sommer erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 Umsatzerlöse in Höhe von 4,06 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis in Höhe von -4,61 Mio. EUR.

Trotz eines erwarteten sehr hohen Gästezuspruchs während der Sommersaison 2020/2021 infolge der dann erwarteten Eröffnung der neuen Nebelhornbahn (Neuigkeitseffekt), rechnen wir für diese Geschäftsperiode aufgrund der wegfallenden Wintersaison, bedingt durch die notwendigen Baumaßnahmen bezüglich des Großprojektes, mit einer deutlich geringeren Besucheranzahl im Vergleich zu einem typischen regulären Geschäftsjahr. Basierend hierauf rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 8,44 Mio. EUR und einem Nettoergebnis in Höhe von -1,60 Mio. EUR.

In dem darauffolgenden Geschäftsjahr 2021/2022 rechnen wir mit einem anhaltenden Neuigkeitseffekt und nun wieder mit einem regulären Geschäftsbetrieb während der Sommer- und Wintersaison. Für diese Geschäftsperiode prognostizieren wir Umsatzerlöse in Höhe von 13,23 Mio. EUR und ein Nettoergebnis in Höhe von 0,58 Mio. EUR. Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2022/2023 kalkulieren wir auf Basis eines erneuten Besucheranstiegs aufgrund einer höheren Bekanntheit der 'neuen Nebelhornbahn' mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 13,58 Mio. EUR und einem Nettoergebnisanstieg auf 0,86 Mio. EUR. Im Folgejahr 2023/2024 sollten die Umsatzerlöse und das Nettoergebnis erneut auf 13,92 Mio. EUR bzw. 1,07 Mio. EUR zulegen können.

Auf Basis unserer Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre haben wir unter Anwendung unseres DCF-Modells ein Kursziel für die Nebelhornbahn-AG von aktuell 45,60 EUR je Aktie ermittelt (zuvor: 50,02 EUR) und damit unser bisheriges Kursziel gesenkt. Hauptursächlich hierfür sind zwei gegenläufige Effekte. Einerseits sind die Gesamtinvestitionen für den Rundum-Neubau der Hauptbahn aufgrund von zusätzlichen städtebaulichen Investitionen höher ausgefallen als von uns zuvor erwartet und haben damit zu einer Anhebung unserer bisherigen Capex-Prognosen geführt. Andererseits hat der einsetzende Rollover-Effekt einer hierdurch bedingten stärkeren Kurszielsen-kung entgegengewirkt.

Durch die begonnene Erneuerung der Nebelhornhauptbahn hat das Management des Unternehmens einen weiteren Wachstumsimpuls gesetzt und daneben den allgemeinen Qualitätsansatz des Tourismusbetriebs untermauert. Hierdurch sollte ebenfalls die Ertragskraft und Rentabilität der Gesellschaft zukünftig deutlich ansteigen. Daneben rechnen wir damit, dass durch die erfolgreiche Umsetzung des Großprojektes für das Unternehmen eine neue Ära beginnt und die Nebelhornbahn hierdurch in neue wirtschaftliche Dimensionen vorstößt und zugleich ihre Marktposition und eigene Marke nochmals deutlich stärkt.

