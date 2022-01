Original-Research: net digital AG (von GBC AG)

Unternehmen: net digital AG

ISIN: DE000A2BPK34

Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 20,60 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Der digitale und mobile Payment-Spezialist; Gute Marktpositionierung in den digitalen Wachstumsbereichen Online- und Mobil-Payment; Der verstärkte Einsatz von KI-Technologien innerhalb des Leistungsangebots sorgt für einen deutlichen USP; Basierend auf der starken Marktposition wird in den kommenden Jahren ein dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet; Das sehr skalierbare plattformbasierte Geschäftsmodell sollte zu überproportionalen Ergebniszuwächsen führen; Kursziel: 20,60 EUR; Rating: Kaufen

Die net digital AG (kurz: net digital) agiert mit ihren digitalen mobilen Paymentlösungen und den hierzu ergänzenden Diensten im multimilliarden- schweren bargeldlosen Payment-Sektor, der allein in Deutschland im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 75,0 Billionen Dollar (Quelle: manager magazin) erreicht hat. Für diesen Payment-Markt erwarten Branchenexperten insbesondere aufgrund des verstärkten Trends hin zum 'digitalen und mobilen Bezahlen' auch zukünftig hohe Marktzuwachsraten. Durch hohe Investitionen in KI-Technologien zur Unterstützung von Abrechnungsdiensten (Payment- Services) und der Vermarktung von komplementären Diensten, differenziert sich net digital stark von klassischen Paymentdienstleistern und verfügt damit über einen deutlichen USP.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die heutige net service AG, die in 2021 in die heutige net digital AG im Rahmen eines Reverse-IPOs eingebracht wurde, Pro-forma-Umsatzerlöse in Höhe von 8,82 Mio. EUR erwirtschaftet. Unserer Einschätzung nach entfiel hierbei der überwiegende Teil der Erlöse (GBCe: ca. 6,00 Mio. EUR) auf den Kerngeschäftsbereich 'digitale Zahlungsdienste'. Auf operativer Ebene wurde hierbei ein Pro-forma-EBITDA in Höhe von 0,67 Mio. EUR erreicht. Unserer Einschätzung nach war hierfür v.a. die hohe Ertragskraft des Payment-Segments verantwortlich.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarten wir vor dem Hintergrund der weiter andauernden Covid-19-Situation und dem corona-bedingt schwächeren Umsatzverlaufs im ersten Halbjahr einen Konzernumsatz von 8,26 Mio. EUR und ein EBITDA von 0,71 Mio. EUR. Basierend auf der vielversprechenden Wachstumsstrategie und der guten Marktposition des Unternehmens, sollte es dem net digital-Konzern gelingen ab dem Geschäftsjahr 2022 und auch in den Folgejahren ein dynamisches Wachstum zu erreichen. Entsprechend rechnen wir für die Geschäftsperiode 2022 mit einem signifikanten Umsatzanstieg auf 9,93 Mio. EUR. Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2023 sollten die Umsatzerlöse weiter zulegen können auf dann 12,92 Mio. EUR. Parallel hierzu rechnen wir aufgrund des sehr skalierbaren Geschäftsmodells des Unternehmens mit einer überproportionalen EBITDA-Entwicklung auf 0,91 Mio. EUR (2022) bzw. 1,49 Mio. EUR (2023).

Insgesamt sehen wir net digital gut positioniert, um mit ihrer umfassenden digitalen Plattform mit dem Schwerpunkt auf Payment-Dienste und hierzu ergänzender Dienste (z.B. Abo-Management oder zahlungsbezogene KI-Lösungen zur Sicherstellung der Compliance) im multimilliarden-schweren (digitalen) Paymentmarkt dynamisch zu wachsen. Hierbei sollte es dem Unternehmen gelingen, durch ihr sehr skalierbares Geschäftsmodell (Plattform-Ansatz) im Rahmen der erwarteten Wachstumsserie die Konzernprofitabilität überproportional zu steigern.

Basierend auf unseren Prognosen haben wir den net digital-Konzern mithilfe unseres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert zum Ende des Geschäftsjahres 2022 von 20,60 EUR je Aktie ermittelt. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit das Rating 'Kaufen' und sehen ein signifikantes Kurspotenzial.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23289.pdf

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 21.01.2022 (12:36 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 24.01.2022 (10:30 Uhr)

