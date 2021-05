Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG)

EBITDA aus 2020 leicht über den vorläufigen Zahlen - Indikation für das Jahresauftaktquartal unterstreicht Wachstumsperspektiven

Netfonds hat jüngst die finalen Geschäftszahlen 2020 publiziert und das operative Ergebnis der vorläufigen Zahlen leicht übertroffen. Zudem veranstalteten wir mit den Vorstandsmitgliedern einen virtuellen Round Table, der insbesondere sowohl die kurz- als auch die langfristigen Aussichten des B2B-Service-Dienstleisters hervorhob.

Deutlicher Umsatzanstieg und anhaltende Margenexpansion: Während die Brutto- und Nettoumsätze jeweils nur geringfügig unter den vorläufigen Geschäftszahlen lagen, betrug das EBITDA in 2020 4,2 Mio. Euro und rangierte somit um 0,4 Mio. Euro über dem zuvor gemeldeten Eckwert sowie in Schlagdistanz zu unserer ursprünglichen Prognose i.H.v. 4,1 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge stieg folglich auf 2,9% (+30 BP yoy).

Guidance für 2021 erscheint konservativ - CareFlex Chemie läuft an: Zudem vermeldete Netfonds, dass aus Q1/21 Bruttoerträge von ca. 42,0 Mio. Euro zu erwarten sind (+25,7% yoy), womit die Erreichbarkeit der diesjährigen Ziele (Bruttoerlös: 165 bis 170 Mio. Euro; EBITDA: 5,5 bis 6,5 Mio. Euro) vor dem Hintergrund eines intakten Marktumfelds u.E. bereits ohne CareFlex visibel erscheint. Da die ersten Beratungsgespräche mittlerweile angelaufen sind und die Pflegezusatzversicherung für die Tarifbeschäftigten ohnehin zum 1. Juli startet, positionieren wir uns sowohl umsatz- (MONe: 172,0 Mio. Euro) als auch ergebnisseitig (MONe EBITDA: 6,7 Mio. Euro) für das laufende Jahr nun leicht über der Guidance.

Auch mittelfristig weiterhin zweistellige Wachstumsraten visibel: Aufgrund des Starts von finfire Investment und der damit einhergehenden Öffnung der Plattform auch für weitere Großkunden, eines weiterhin außerordentlich starken Immobiliengeschäfts, zusätzlicher Opportunitäten aufgrund des verschärften Tempos bei Bankfilialschließungen und einer voranschreitenden Kundentransformation in höhermargige Geschäftsbereiche gab sich der Vorstand im Zuge des Round Tables darüber hinaus äußerst zuversichtlich, im Jahr 2025 Bruttoumsätze in einer Bandbreite von 250 bis 300 Mio. Euro (MONe: 268,0 Mio. Euro; zuvor: 255,5 Mio. Euro) und Nettoprovisionserträge zwischen 50 und 60 Mio. Euro erzielen zu können. Die Investitionen der vergangenen Jahre scheinen sich unserer Ansicht nach stärker als bislang vermutet zu materialisieren, weshalb wir unsere Prognose für die Umsatzentwicklung sowie die erwartete Profitabilität (Ø EBIT-Marge 2021-2025e: 3,5%; zuvor: 3,2%) in den Folgejahren entsprechend leicht erhöhen.

CEO-Wechsel: Mit Ablauf der diesjährigen HV (22. Juni) wird Karsten Dümmler den Vorstandsvorsitz an Martin Steinmeyer abgeben und avisiert einen Wechsel in den Aufsichtsrat. Herr Steinmeyer zählt ebenfalls zu den Gründungsgesellschaftern, bringt umfangreiche Kenntnisse der Kunden und Geschäftsfelder mit und verantwortete bei Netfonds zuletzt den Vertrieb sowie die technische und administrative Entwicklung.

Fazit: Nach starken Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sowie einer erfreulichen Indikation für das Jahresauftaktquartal verdeutlichen die im Round Table erläuterten kurz- und langfristigen Aussichten u.E. die Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Nach Anhebung unserer Prognosen erhöht sich unser DCF-basiertes Kursziel auf 41,00 Euro (zuvor: 37,00 Euro). Wir bestätigen die Kaufempfehlung.

