Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG

Unternehmen: Netfonds AGISIN: DE000A1MME74

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2020 Kursziel: 33,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach

Wachstumsdynamik weiter hoch - Ergebnis muss in H2 zulegen

Netfonds hat am Montag H1-Zahlen vorgelegt und damit gezeigt, dass das Unternehmen seinen Wachstumskurs trotz Corona fortsetzen kann. Zur Erfüllung der Ergebnisziele für das Gesamtjahr muss Netfonds u.E. aber noch zulegen. Darüber hinaus wurde jüngst eine Kapitalerhöhung vollzogen und dabei ein strategischer Investor gewonnen.

Auf Umsatzebene wuchs Netfonds in H1 weiter stark (+39,8% yoy; Q1: +38,3%). Auch ergebnisseitig legte der Konzern deutlich zu (EBITDA 1,1 Mio. Euro vs. 0,4 Mio. Euro im Vorjahr). Die Gesamtjahres-Ergebnisziele (EBITDA-Bandbreite 4,0 bis 4,5 Mio. Euro) wurden vom Vorstand bekräftigt, unterstellen aber auch einen kräftigen Ergebnisanstieg in H2. Die angehobene Wachstumsprognose der Gesellschaft (neu: >20% vs. zuvor: +10 bis +15%) geht dagegen von einer abnehmenden Dynamik im zweiten Halbjahr aus. Die hohe Ergebnis- Erwartung an das zweite Halbjahr dürfte sich aus dem saisonalen Geschäftsmodell sowie dem geplanten Start des IGBCE-Projektes, bei dem Netfonds ab dem zweiten Halbjahr die Administration der ersten betrieblichen deutschen Pflegeversicherung übernimmt, ableiten. Umsatzseitig zeigen sich u.E. erste Erfolge der rechtzeitig eingeschlagenen Digitalisierungsstrategie (finfire), die Netfonds während der Corona-Krise zu Gute kam.

Mit unseren Prognosen (MONe: EBITDA 3,9 Mio. Euro) positionieren wir uns weiterhin leicht unter dem unteren Ende der Guidance-Bandbreite. Zwar rechnen wir auch mit ersten IGBCEBeratungsgesprächen in diesem Jahr, die Visibilität zum Erlöspotenzial und Start dieser Gespräche ist u.E. durch COVID-19 allerdings etwas gesunken. Zudem gehen wir von leicht höheren Ramp-Up-Kosten aus. Allerdings können die Beratungsgespräche auch online angeboten werden, was die Abarbeitung der erwartet hohen Anfragen u.E. erleichtert. Für die Nachfrage nach betrieblichen Pflegeversicherungen dürfte die Corona-Pandemie insgesamt ebenfalls positiv gewesen sein.

Inzwischen hat Netfonds auch die Anfang August bekanntgegebene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden wie geplant 105.542 neue Aktien zum Ausgabepreis von 29,00 Euro platziert, wovon ein strategischer Investor rund 96% (ca. 4,5% der ausstehenden Aktien) gezeichnet haben soll. Zum Namen des Investors wurde nichts bekannt. Auf eine Stimmrechtsmitteilung wurde aufgrund des im Freiverkehr gegebenen Wahlrechts verzichtet. Zusätzlich zur Kapitalerhöhung haben der Vorstandsvorsitzende Karsten Dümmler sowie das Aufsichtsratsmitglied Klaus Schwantge Aktienpakete in Höhe von 52.000 und 4.500 Stücken abgegeben. Wir gehen davon aus, dass der strategische Investor Mitglied des Konsortiums ist, dass den IGBCE-Handel initiiert hat. Dies wäre u.E. sowohl für die Weiterentwicklung des laufenden Projektes als auch für die weitere Projektpipeline ein sehr starkes Signal.

Fazit: Netfonds setzt sein Wachstum unvermittelt fort und dürfte in H2 durch den Start des IGBCE-Projektes auch ergebnisseitig noch stark zulegen. Durch die Einarbeitung der Kapitalerhöhung und der etwas erhöhten Wachstumserwartungen ergibt sich nach Fortschreibung unseres Bewertungsmodells ein leicht erhöhtes Kursziel von 33,50 Euro (zuvor: 32,00 Euro). Unser Rating lautet nach wie vor ,,Kaufen'.

