Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

Überzeugende Quartalszahlen liegen ergebnisseitig über unseren Prognosen und untermauern die Equity Story von Netfonds

Netfonds hat am Montag ausgewählte Umsatz- und Ergebniskennziffern zu den ersten neun Monaten vorgelegt. Die kurz- und mittelfristigen Kurstreiber sind u.E. nach wie vor intakt.

Starker Umsatzanstieg und Margenexpansion: Sowohl die Brutto- (+45,2% yoy) als auch die Nettoerlöse (+23,4% yoy) verzeichneten in Q3 wie avisiert eine anziehende Wachstumsdynamik. Die administrierten Assets in den margenstärkeren Segmenten konnten anhaltend überproportional zulegen (vgl. Comment 12.10.). Das EBITDA hat sich dadurch mehr als verdreifacht und lag mit 1,3 Mio. Euro über unserer Erwartung in Höhe von 1,0 Mio. Euro. Dies manifestiert sich nicht zuletzt in einer spürbaren Erhöhung der für Netfonds aussagekräftigsten Profitabilitätskennzahl EBITDA/Nettoumsatz (Q3/21: +9,7 PP yoy).

Konkretisierter Jahresausblick: Im Zuge der Präsentation auf dem Eigenkapitalforum am 22.11. erhöhte das Management die Erwartung für die Bruttoerlöse auf > 185 Mio. Euro (zuvor: 180 Mio. Euro). Unternehmensseitige Indikationen für das EBITDA (6,0 bis 7,2 Mio. Euro) sowie die Kennzahl EBITDA/Nettoumsatz (17,0 bis 19,5%) blieben indes unverändert.

Prognosen erhöht: Angesichts des starken Wachstums erachten wir den Ausblick nach wie vor als zurückhaltend und positionieren uns nun im Zuge einer erhöhten Umsatzerwartung (MONe: 195,0 Mio. Euro; zuvor: 186,3 Mio. Euro) noch deutlicher über der Ergebnis-Guidance (MONe EBITDA: 7,4 Mio. Euro; zuvor: 7,1 Mio. Euro). Der KPI EBITDA/Nettoumsatz liegt in 2021 u.E. mit 19,5% am oberen Ende der Bandbreite. Das starke Momentum dürfte sich auch mittelfristig fortsetzen, sodass wir für 2025 nun Nettoumsätze von 65,8 Mio. Euro (zuvor: 58,2 Mio. Euro) und ein EBITDA i.H.v. 17,4 Mio. Euro (zuvor 15,1 Mio. Euro) erwarten. Die Quote EBITDA/Nettoertrag wird sich u.E. somit auf 26,4% ausweiten. Die gegenläufige EPS-Entwicklung in 2021 ergibt sich aus dem Finanzergebnis, das nach 9M mit -1,4 Mio. Euro bereits auf dem Niveau unserer Gesamtjahreserwartung lag. Laut Management führte die vorzeitige Rückführung eines Mezzanine-Darlehens im Immobiliensegment zu einer einmaligen Sonderbelastung.

Gesteigerte Wahrnehmung der Aktie absehbar: Netfonds bekräftigte zuletzt die Herausgabe einer Mittelfristprognose. Diese sollte ein weiterhin zweistelliges Erlöswachstum (CAGR 2020 bis 2025e: 17,5%) sowie den spürbaren Profitabilitätszuwachs untermauern.

Fazit: Mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen setzte sich der erfreuliche Geschäftsverlauf fort. Nach Überarbeitung unserer Prognosen bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 60,00 Euro (zuvor: 52,00 Euro).

