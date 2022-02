Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG

Unternehmen: Netfonds AGISIN: DE000A1MME74

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.02.2022 Kursziel: 90,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner

Netfonds schließt Rekordjahr über bereits erhöhter Prognose ab - Starke Positiveffekte aus dem Spin-off des Immobiliensegments

Netfonds hat am Donnerstag vorläufige Umsatz- und Ergebniskennziffern veröffentlicht. Zudem veranstaltete der Finanzdienstleister einen Earnings Call, der vor allem die Vorteile des im Dezember getätigten Mehrheitsverkaufs der NSI Structured Investment GmbH thematisierte. Infolge des Deal-Closings haben wir unser Bewertungsmodell angepasst.

Guidance 2021 übertroffen: Bereits im Januar hat Netfonds bekanntgegeben, dass die über die finfire Plattform administrierten Assets einen neuen Höchststand von 21,5 Mrd. Euro (+25,5% yoy) erreicht haben. Infolge eines starken Schlussquartals (Nettoerlös: +47,9% yoy; EBITDA: +46,5% yoy) lag Netfonds in 2021 mit einem EBITDA von 7,6 Mio. Euro über der zu den Halbjahreszahlen erhöhten Prognose von 6,0 bis 7,2 Mio. Euro. Die aussagekräftigste Profitabilitätskennzahl EBITDA/Nettoumsatz stieg in 2021 deutlich um 6,0 PP auf 20,3%. Das stark skalierbare Plattformgeschäft wird somit zunehmend auch im Zahlenwerk sichtbar.

Prognose 2022 signalisiert attraktives Free-Cashflow-Potenzial: Mitte Dezember verkündete Netfonds den Transaktionsabschluss des Immobilien Spin-offs. Die Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben wir bereits deskriptiv erläutert (vgl. Comment 08.12.). Von der nun in Aussicht gestellten Ergebnisentwicklung sind wir dennoch positiv überrascht. So avisiert Netfonds bereits 2022 in etwa eine EBT-Verdoppelung.

[Tabelle]

Zwar gingen wir bisher von einem anhaltend zweistelligen Nettoertragswachstum und einer aufgrund von Skaleneffekten sukzessiv steigenden Ergebnismarge aus. Die mittelfristige Dynamik der Free-Cashflow-Entwicklung haben wir jedoch unterschätzt (MONe alt: 2022 = 1,2 Mio. Euro; 2025 = 6,2 Mio. Euro). So betonte der Vorstand nicht zuletzt, dass trotz des Spin-offs der avisierte Ergebnisbeitrag aus dem Immobilienbereich unverändert bleiben soll, da die NSI GmbH im neuen Konstrukt nun ein größeres Bestandsportfolio und somit ein höheres Verkaufsvolumen avisiert. Da fortan jedoch die VMR AG den bilanzwirksamen und kapitalintensiven Ausbau des Immobiliensegments übernimmt, verringert sich die Kapitalintensität von Netfonds erheblich. Wir erwarten einen stark reduzierten Working Capital-Aufbau und erhöhen unsere Free Cashflow-Prognosen auf 3,5 Mio. Euro in 2022 bzw. 9,1 Mio. Euro in 2025.

Fazit: Netfonds beendete das Rekordjahr 2021 mit einem starken Schlussquartal. Infolge des Immobilien Spin-offs verringert sich die Kapitalintensität spürbar, wodurch die Free- Cashflow-Entwicklung nun signifikant an Dynamik gewinnt. Nach Anpassung unseres Bewertungsmodells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 90,00 Euro (zuvor: 60,00 Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23467.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°