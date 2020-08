Original-Research: Nexway AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^

Original-Research: Nexway AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Nexway AG

Unternehmen: Nexway AGISIN: DE000A2E3707

Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 18.08.2020 Kursziel: EUR 17,90 (bislang EUR 18,40) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler

HV stellt Weichen für strategische Neuaufstellung

Nexway hat auf der Hauptversammlung die Weichen für eine strategische Neuaufstellung auf dem Bildungsmarkt gestellt. Bislang erstellt und betreibt Nexway in diesem Bereich Software-Beschaffungsportale für Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken und Unternehmen in Form von zentralen Intranet-Portalen, die berechtigte User in die Lage versetzen, Softwareprodukte in Form von Neuerscheinungen und Updates zu meist günstigeren Konditionen als im Stand-Alone-Fall zu erwerben.

Zukünftig sollen die 'Ed-Tech'-Aktivitäten nicht nur thematisch verbreitert, sondern auch durch selektive Zukäufe verstärkt werden. Als 'Role Model' für diese Neuausrichtung könnte nach unserer Einschätzung der unlängst mit IBM abgeschlossene Hochschulrahmenvertrag dienen, nach dem Nexway die IBM-Software mit eigenen, auf die Bedürfnisse des jeweiligen Kunden zugeschnittenen Dienstleistungen wie eine automatisierte, an die Semesterdauer angepasste Schlüsselverwaltung, Benutzerstatistiken oder einen Community Support kombiniert. Auch die strategische Partnerschaft mit der Schweizer Highlight Event and Entertainment (HLEE), deren Content- Angebote Nexway künftig vermarkten wird, ist ein Beispiel dieser aus unserer Sicht wertschöpfenden Strategie.

Bedingt durch die Covid-19-Krise wird der E-Learning-Markt in den kommenden Jahren signifikant zulegen. Hiervon wird Nexway, mit seinem Geschäftsbereich Academics als Marktführer im deutschsprachigen Hochschulmarkt, nach unserer Einschätzung deutlich stärker profitieren als von seiner letztlich unbefriedigenden Marktstellung im E-Commerce-Service- Bereich, in dem Nexway zukünftig nur noch in Form einer Minderheitsbeteiligung engagiert sein wird. Um dies auch nach außen deutlich zu machen, soll Nexway in den kommenden Wochen in 'asknet Solutions AG' umfirmiert werden.

Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Nexway AG, nehmen jedoch nach Anpassung relevanter Bewertungsparameter unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR 17,90 von EUR 18,40 je Aktie (Base Case-Szenario) zurück. In einer Monte Carlo-Szenarioanalyse, in der wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt haben, ergeben sich Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 14,50 bzw. von EUR 20,30 je Aktie. Ähnliche Kursziele lassen sich aus einem Economic Profit-Wertschöpfungsmodell ableiten (Sekundärbewertungsmethode). Bezogen auf den gestrigen Schlusskurs von EUR 8,15 ergibt sich auf Sicht von 24 Monaten ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 119,6%.

