Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG)

Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.09.2020

Kursziel: 31,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Pierre Gröning

Ausweitung der Partnerschaft mit renommierter EW Group belegt Nynomics Technologiestärke und bietet umfangreiches Potenzial

Nynomic hat letzte Woche die Ausweitung der Technologiepartnerschaft mit Agri Advanced Technologies (AAT) verkündet, die als Tochter der global tätigen EW Group agiert („Erich Wesjohann Gruppe“, u.a. Weltmarktführer im Bereich der Geflügelzucht). Während erste Erlösbeiträge aus kurzfristigen Projekten bereits nächstes Jahr realisiert werden dürften, ist die engere Bindung an diesen „Leuchtturmkunden“ ein erneuter Beleg für Nynomics hohe Lösungskompetenz und besitzt u.E. vor allem langfristig überaus attraktive Perspektiven.

Lösung zur Geschlechtsbestimmung im Hühnerei mit substanziellem Langfristpotenzial: Innerhalb der EW Group konzentriert sich AAT auf die Entwicklung von speziellen Anwendungstechnologien für die Tierzucht und -haltung (u.a. Sortier- und Impfmaschinen für Geflügel oder technische Lösungen zur Futterdesinfektion). Nach ersten gemeinsamen Projekten in den vergangenen beiden Jahren (MONe: Umsatz im niedrigen sechsstelligen Bereich p.a.) zielt eines der nun verkündeten Leitprojekte auf die von AAT beauftragte Entwicklung einer vollautomatischen spektroskopiebasierten Lösung zur Bestimmung des Geschlechts von Hühnerküken zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits im Ei („in ovo“).

Damit adressiert Nynomic ein innovatives Anwendungsfeld, das nicht zuletzt durch den jüngst vorgestellten Gesetzentwurf zum Verbot des „Kükentötens“ in Deutschland ab Ende 2021 eine ausgeprägte rechtliche ebenso wie industrielle Relevanz aufweist und für Brütereien angesichts von rund 44 Mio. getöteten Küken p.a. allein in Deutschland von zentraler Bedeutung ist. Dabei bietet AAT bereits heute auf Basis spezialisierter Messtechnik die weltweit erste praxistaugliche nicht-invasive Lösung, die derzeit bei minimaler Fehlerquote (< 5%) dem Durchsatz von modernen Brütereien gerecht werden kann (> 20.000 geprüfte Eier pro Stunde und Maschine). Da die Messung bis dato jedoch erst am 7.-15. Bebrütungstag zuverlässig ist und gemäß Gesetzentwurf ab 2024 nur noch Methoden mit Wirksamkeit vor dem siebten Tag zugelassen sind, wollen AAT und Nynomic diese bisherige „Brückentechnologie“ mit einer Weiterentwicklung als Pioniere ablösen. In Anbetracht der hierfür benötigten hochpreisigen Spektrometer und der Absicht der EW Group, die Geräte weltweit zu vermarkten, dürfte das Erlöspotenzial für Nynomic perspektivisch im deutlich siebenstelligen Bereich liegen.

EW Group könnte zu bedeutendem Großkunden werden: Ungeachtet dieses „Leitprojekts“ besitzt die Partnerschaft mit der EW Group u.E. vor allem langfristig überaus attraktives Potenzial. So agiert der Großkonzern (2018/19: 2,7 Mrd. Euro Umsatz mit > 13.000 Mitarbeitern) neben der Geflügelzucht in zahlreichen angrenzenden Bereichen der Tierzucht und -gesundheit, in denen spektroskopische Messlösungen einen spürbaren Mehrwert in der gesamten Prozess- und Qualitätskontrolle bieten können. Insofern dürfte für Nynomic in den nächsten Jahren die Aussicht auf umfangreiche Folgeaufträge bestehen.

Fazit: Die intensivierte Partnerschaft mit der EW Group bekräftigt unsere positive Sicht auf Nynomics nachhaltige Wachstumsperspektiven und belegt einmal mehr die Fähigkeit des Konzerns, verschiedenste industrielle Problemfelder mit innovativen Lösungen gezielt zu adressieren. Wir sind unverändert optimistisch und bestätigen Rating und Kursziel.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

