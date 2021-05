Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG)

Vorläufige Zahlen: Starker Jahresauftakt - Umsatz und Ergebnis oberhalb unserer Erwartungen

Nynomic hat gestern vorläufige Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht, die einen starken Jahresauftakt offenbaren. Die berichteten Eckwerte liegen deutlich oberhalb unserer Erwartungen, die wir für das Gesamtjahr infolgedessen nach oben korrigieren.

[Tabelle]

Umsatz und Ergebnis über unseren Prognosen: Mit rund 27,0 Mio. Euro konnte Nynomic den Konzernerlös in den ersten drei Monaten um 48,4% gegenüber dem Vorjahr (18,2 Mio. Euro) steigern und unsere Erwartungen somit deutlich übertreffen (MONe: 23,1 Mio. Euro). Laut Management ist das Wachstum dabei ein Resultat der guten Performance aller drei Segmente, wenngleich wir vermuten, dass das Segment Life Science die höchste Wachstumsdynamik aufwies. Die höhere Umsatzbasis machte sich auch beim Ergebnis bemerkbar. So stieg das EBIT mit 105,6% yoy überproportional stark auf rund 3,7 Mio. Euro an (Vorjahr: 1,8 Mio. Euro; MONe: 3,1 Mio. Euro). Das erzielte EBIT impliziert dabei eine Marge von ca. 13,7%, womit auch unsere Margenerwartung für das erste Quartal (MONe: 13,5%) übertroffen werden konnte und das mittelfristig avisierte Ziel einer EBIT-Marge oberhalb von 15% nach 10,2% Marge in FY 2020 deutlich greifbarer wird.

Weiterer Rekordwert beim Auftragsbestand: Der Auftragsbestand (74,1 Mio. Euro) konnte trotz des signifikanten Erlösanstiegs in Q1 im Vergleich zu den zum Jahreswechsel ausstehenden Aufträgen (72,6 Mio. Euro) nochmals leicht gesteigert werden (+2,1% qoq) und verzeichnet somit einen weiteren Höchststand. Zum Vorjahresquartal hat sich der Auftragsbestand damit sogar mehr als verdoppelt (31,2 Mio. Euro; +137,5% yoy). Die starke Auftragslage stimmt uns äußerst zuversichtlich, dass die dynamische Entwicklung aus Q1 auch in den folgenden Quartalen weiter anhält. Dementsprechend haben wir unsere Schätzungen nach oben angepasst.

Lieferketten für Bauteile gesichert: Gemäß dem Management stellt die Beschaffung von Bauteilen derzeit zwar eine Herausforderung dar, größere Einschränkungen erfährt Nynomic aktuell jedoch nicht. Hier kommen dem Unternehmen bereits frühzeitig aufgebaute Lagerbestände sowie eine Multiple-Sourcing-Strategie zugute, sodass wir auch für den weiteren Jahresverlauf hieraus keine negativen Effekte erwarten.

Fazit: Die starken Q1-Zahlen verdeutlichen die weiterhin hohe Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Nynomic und untermauern unsere positive Sicht auf den Investment Case. Wir bestätigen unser Rating bei einem neuen Kursziel von 47,00 Euro (zuvor: 45,00 Euro).

