Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG)

Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.01.2022

Kursziel: 52,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka

Nynomic dürfte Wachstumskurs auch in Q4 fortgesetzt haben - Kursrücksetzer bietet Kaufgelegenheit

Der Erfolgskurs von Nynomic dürfte sich angesichts des ungebrochen starken Sentiments im Markt für optische Messtechnik auch in Q4 fortgesetzt haben. Den jüngsten Kursrücksetzer erachten wir daher als attraktive Gelegenheit und stufen unser Rating auf „Kaufen“ hoch.

Guidance dürfte vollumfänglich erreicht worden sein: Wir gehen davon aus, dass Nynomic seine unterjährig zweimal angehobene Guidance (Umsatz: ca. 100 Mio. Euro; EBIT-Marge: > 10%) vollumfänglich erreicht und damit den nächsten operativen Meilenstein gesetzt hat. Konkret rechnen wir für das Jahresschlussquartal mit einem Erlös von 23,7 Mio. Euro (+5,7% yoy), was ein Gesamtjahresniveau von 102,0 Mio. Euro impliziert. Für eine Punktlandung auf der gesetzten Zielmarke würde dem Konzern mit 21,7 Mio. Euro sogar ein Rückgang zum Vorjahresquartal von knapp 3% yoy genügen. Obwohl das Geschäftsmodell teilweise einen Projektcharakter aufweist, erachten wir dies als sehr konservativ, da wir sowohl mit Blick auf den Markt als auch nach den jüngsten Gesprächen mit dem Vorstand derzeit keine Anzeichen für ein Abflachen der Nachfrage nach Nynomics innovativen spektroskopiebasierten Analyselösungen wie bspw. aus dem Medizintechnik- und Pharmabereich sehen. Zudem lieferte das Q4 wohlgemerkt bereits in den letzten beiden Jahren mit einem Anteil von etwa 29% (Q4/20) und 30% (Q4/19) den jeweils stärksten Beitrag im Jahresverlauf.

Auch auf Ergebnisebene dürfte sich die anhaltend erfreuliche Entwicklung widerspiegeln. Bei einem von uns erwarteten EBIT-Beitrag in Q4 i.H.v. 3,7 Mio. Euro (+59,1% yoy) ergibt sich auf Gesamtjahressicht eine Marge von 13,1% (Vj.: 10,1%). Dies würde seit 2019 die vierte Margensteigerung infolge bedeuten, was für uns ein klarer Beleg für die steigende interne Effizienz und ein zunehmendes Skalieren des Geschäftsmodells ist.

Perspektiven auch für die kommenden Jahre unverändert aussichtsreich: Dank der diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur mit der Adressierung von strukturell klaren Wachstumsmärkten dürften auch die kommenden Jahre von zweistelligen Zuwachsraten geprägt sein. So sind das eigenentwickelte Cannabis-Messgerät „Purpl PRO“ sowie das sich in der Ramp-up-Phase befindliche „TactiScan“-Handheld von Spectral Engines zur sofortigen mobilen Analyse diverser Rauschmittel nur zwei Beispiele für Anwendungsfälle, die in den nächsten Jahren spürbar steigende Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern sollten. Zudem bietet u.a. Nynomics Lösung zur Erkennung von gefälschten Medikamenten, die im ersten Schritt mit Novartis ausgerollt wird, kurz- bis mittelfristig das Potenzial für weitere Großaufträge von global agierenden Pharmakonzernen im jeweils hohen einstelligen Mio.-Euro-Bereich. Als weiteres Indiz für das starke Momentum werten wir den Auftragsbestand, der per Ende Q3 mit 78,3 Mio. Euro (+79% yoy) auf einem Rekordniveau lag.

Fazit: Auch Q4 dürfte für Nynomic positiv verlaufen sein, weswegen wir den Investment Case in Kombination mit den strukturell ohnehin attraktiven Aussichten als unverändert positiv erachten. Mit Blick auf den jüngsten Kursrücksetzer und das infolgedessen auf < 15x gesunkene KGV 2023e lautet unser neues Rating „Kaufen“ (zuvor: „Halten“) mit einem unveränderten Kursziel von 52,00 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23292.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.