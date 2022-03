Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG)

Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.03.2022

Kursziel: 52,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nicolas Gruschka

Angehobene Guidance in FY 21 nochmals deutlich übertroffen - Ausblick auf 2022 erscheint gewohnt konservativ

Nynomic hat gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt, die nochmals über der zuvor bereits zweifach angehobenen Zielsetzung liegen. Der zum Jahresende erneut auf Rekordniveau liegende Auftragsbestand sowie die im Earnings Call angedeuteten Fortschritte bei mehreren margenstarken Projekten stimmen uns weiter zuversichtlich, dass der Konzern seinen zweistelligen Wachstumskurs auch in diesem Jahr fortsetzten wird.

Zweistellige Steigerung der Top-Line, Marge erneut ausgeweitet: Der Konzernerlös wuchs in FY 21 auf ca. 105,2 Mio. Euro (+33,9% yoy), womit die zuletzt im November zum zweiten Mal erhöhte Guidance von rund 100,0 Mio. Euro ebenso wie unsere Schätzung (102,0 Mio. Euro) übertroffen wurde. Das EBIT konnte dabei mit +63,3% yoy auf etwa 13,0 Mio. Euro wie avisiert deutlich überproportional gesteigert werden, wodurch die Marge auf Konzernebene inzwischen bei über 12% (+230 BP yoy) liegt. Wir werten dies nicht zuletzt auch angesichts der global stark gestiegenen Beschaffungspreise zahlreicher Komponenten als erneuten Beleg für die Skalierbarkeit von Nynomics Geschäftsmodell (insb. der Lösungen rund um die miniaturisierten Sensoren von Spectral Engines), wohlgemerkt aber auch für das effiziente Supply Chain Management des Konzerns sowie für eine solide Preissetzungsmacht, über die Nynomic dank der industrieübergreifend ungebrochen hohen Nachfrage nach innovativen spektroskopiebasierten Lösungen verfügt.

Auch 2022 dürfte von spürbarem Wachstum und Profitabilitätssteigerungen geprägt sein: Ungeachtet der inzwischen deutlich höheren Basis dürfte Nynomic seinen Wachstumskurs auch in FY 22 unvermindert fortsetzen. So sollten u.a. 1) die voranschreitende Umsetzung des Projektes mit Novartis im Bereich „Fake Medicine“ samt in diesem Jahr zu erwartenden Aufträgen weiterer Pharmakonzerne in diesem Bereich, 2) der gemäß Vorstand erfreulich verlaufende internationale Roll-out des „TactiScan“-Handhelds zur Rauschmittelerkennung sowie 3) die steigende Nachfrage nach dem Cannabis-Messgerät „Purpl PRO“ zusätzliche Erlösbeiträge mit teils deutlich über dem aktuellen Konzernniveau liegenden Margen liefern. Zudem resultieren aus der erstmalig ganzjährigen Konsolidierung der in FY 21 akquirierten Image Engineering und MGG entsprechende anorganische Umsatzeffekte (MONe: ca. +5-6 Mio. Euro ggü. FY 21), sodass das für 2022 kommunizierte Erlösziel von > 110 Mio. Euro bestenfalls marginales organisches Wachstum impliziert. Dies halten wir, auch mit Blick auf den mit 73,5 Mio. Euro erneut auf Rekordniveau liegenden Auftragsbestand (Vj.: 72,6 Mio. Euro), für gewohnt konservativ. Wir gehen derzeit von einem organischen Wachstum von rund 7% yoy aus und positionieren uns somit über der avisierten Untergrenze des Vorstands.

Auch bei der EBIT-Marge ist ein über dem vom Management im Earnings Call indizierten Niveau von 13-14% u.E. absolut realistisch erreichbar, wenngleich wir unsere bisherige Schätzung in Anbetracht der fortwährenden Verwerfungen der weltweiten Beschaffungsmärkte und Lieferketten präventiv etwas reduzieren.

Fazit: Die Zahlen für 2021 und der Ausblick auf 2022 haben unsere Überzeugung vom Investment Case abermals bekräftigt. Wir bestätigen das Rating und Kursziel.

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

