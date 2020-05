Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

Unternehmen: Nynomic AGISIN: DE000A0MSN11

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.05.2020 Kursziel: 29,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning

Großauftrag im Bereich Medizintechnik unterstreicht Nynomics Produktqualität und bekräftigt Ausblick auf ein starkes Jahr 2020

Nynomic hat am vergangenen Freitag einen Großauftrag von einem Kunden aus dem Bereich Medizintechnik verkündet, der unsere positive Meinung zu der produkt- und kundenseitigen Positionierung des Konzerns bekräftigt. Erste Umsatz- und Gewinnbeiträge dürften bereits im laufenden Geschäftsjahr realisiert werden und die avisierte Rückkehr auf den Wachstumspfad maßgeblich unterstützen.

Hoher Diversifizierungsgrad zahlt sich aus: Der volumenträchtige Folgeauftrag des betreffenden Bestandskunden unterstreicht u.E. die hohe Qualität von Nynomics Produktpalette, auf dessen Basis das Unternehmen eine enge und regelmäßig langjährige Kundenbindung sicherstellt. Zugleich veranschaulicht die Erfolgsmeldung inmitten des aktuellen Krisenumfelds erneut, dass sich die sowohl produktseitig als auch geographisch breite Aufstellung des Konzerns derzeit besonders auszahlt. So hatten wir bereits in unserem letzten Comment argumentiert, dass die Nachfrage nach spektroskopiebasierten Mess- und Analyselösungen beispielsweise im Medizintechnik- und Pharmabereich momentan überproportional hoch sein dürfte und damit etwaige Nachfrageschwächen von Kunden aus konsumabhängigeren Branchen wie der Elektroindustrie kompensieren kann.

Visibilität der optimistischen Jahresziele weiter gestiegen: Das Gesamtvolumen des Auftrags mit zweijähriger Laufzeit beläuft sich auf rund 14,0 Mio. Euro, von denen ein signifikanter Teil bereits in diesem Jahr realisiert werden soll (MONe: niedriger bis mittlerer einstelliger Mio.-Euro Betrag). Der zu erwartende Beitrag war in der kommunizierten Jahresprognose bereits weitgehend enthalten, sodass diese im Zuge der Meldung vom Management erneut bestätigt wurde (Umsatz: > 70,0 Mio. Euro; EBIT-Marge: 10-15%). In Anbetracht des nun auf deutlich über 40,0 Mio. Euro gestiegenen Auftragsbestands und des jüngst berichteten Konzernerlöses von 18,2 Mio. Euro (+18% yoy) im Auftaktquartal erachten wir das angestrebte zweistellige Umsatzwachstum mehr denn je als realistisch. Mit unseren derzeitigen Schätzungen fühlen wir uns entsprechend komfortabel positioniert. Auch hinsichtlich des von uns prognostizierten Wachstums für das kommende Jahr liefert der Rahmenvertrag eine überzeugende Indikation.

Fazit: Mit der Verkündung des volumenträchtigen Auftrags hat Nynomic nach dem ohnehin erfreulichen Jahresstart einen weiteren Schritt bei der avisierten Rückkehr auf den Wachstumspfad gemacht. Die trotz makroökonomischen 'Krisenumfelds' weiterhin realistische Aussicht auf einen zweistelligen Erlösanstieg im laufenden Jahr werten wir als Nachweis für die hohe Geschäftsqualität des Konzerns, der mit seinem Produktportfolio in strukturell wachsenden Märkten positioniert ist. Der Investment Case ist für uns angesichts der sowohl kurz- als auch langfristig aussichtsreichen Perspektiven bei einem KGV 2021e von 15,5x unverändert attraktiv, sodass wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 29,00 Euro bestätigen.

