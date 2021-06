Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

Unternehmen: Nynomic AGISIN: DE000A0MSN11

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.06.2021 Kursziel: 50,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Niklas Bentlage

Nynomic übernimmt 51% der Image Engineering und setzt damit seine Buy & Build-Strategie weiter fort

Nynomic gab Anfang der letzten Woche bekannt, dass das Unternehmen 51% der Anteile der Image Engineering GmbH & Co. KG (im Folgenden 'Image Engineering'), einem Spezialisten bei der Entwicklung und Fertigung von Test- und Kalibrierequipment für Kameras und Multisensorensysteme, akquiriert hat.

Strategisch guter Fit mit vielversprechenden Wachstumsaussichten: Mit der Übernahme der Image Engineering, die rund 50 Mitarbeiter in Deutschland, den USA und China hat, erweitert Nynomic sein Geschäftsmodell um eine weitere strategische Säule. Das 1995 gegründete Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Bildqualitätsprüfgeräten. Mit seinen Testcharts, Analysesoftware sowie den Mess- und Beleuchtungsgeräten bietet Image Engineering den Kunden die Möglichkeit, die Bildqualität ihrer Kameras zu testen und zu bewerten, was insbesondere bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Bildqualität, wie z.B. bei Kameras für autonomes Fahren, von hoher Bedeutung ist. Die Kunden der Gesellschaft stammen u.a. aus den (Produkt-)Bereichen Fotografie, Mobiltelefone, Automobil- und ADAS-Systeme, Sicherheit, Rundfunk, maschinelles Sehen, Medizin/Endoskopie sowie Scanner und Archivierung. Die Akquisition stellt u.E. eine sinnvolle Erweiterung von Nynomics Produktpalette dar. In Zukunft dürften dadurch insbesondere beim Vertrieb Synergien zwischen den Tochtergesellschaften gehoben werden.

Schätzungen angehoben: Gemäß dem Management soll die Image Engineering im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz zwischen 5,0 und 6,0 Mio. Euro erzielen. In Anbetracht einer Konsolidierung ab Juli mit einer Fortführung des laufenden Geschäfts ohne Veränderungen bei Management, Personal und Standort rechnen wir für das aktuelle Jahr mit einem Umsatzbeitrag von 2,9 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge auf Konzernniveau. Da wir Beiträge aus Akquisitionen zuvor noch nicht in unserem Modell berücksichtigt haben, heben wir unsere Schätzungen für 2021 und die darauffolgenden Jahre an.

Jahresziele scheinen mehr als erreichbar: Wenngleich die bisherige Guidance für 2021 ('deutlich mehr als 80 Mio. Euro Umsatz') einiges an Interpretationsspielraum lässt, vermuten wir, dass eine Anhebung der Guidance im zweiten Halbjahr folgen wird. Gerade im Hinblick auf das starke Q1 (rund 27,0 Mio. Euro Umsatz), dem sehr hohen Auftragsbestand (74,0 Mio. Euro) und den erwarteten Erlösen durch die Image Engineering wirkt das aktuelle Ziel u.E. mehr als erreichbar.

Fazit: Nach einem äußerst erfreulichen Jahresauftakt sorgt die Übernahme der Image Engineering für weiteren positiven Newsflow. Der Investment Case gewinnt durch die Akquisition, die Synergien innerhalb des Konzerns und vielversprechende Wachstumsperspektiven verspricht, u.E. weiter an Attraktivität. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 50,00 Euro (zuvor: 47,00 Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22579.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°