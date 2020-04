Original-Research: ORBIS AG (von GSC Research GmbH)

Original-Research: ORBIS AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS AG

Unternehmen: ORBIS AG

ISIN: DE0005228779

Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2019

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.04.2020

Kursziel: 8,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.10.2019, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner

Erhöhte GSC-Umsatzprognose in 2019 übertroffen

Die ORBIS AG verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr 2019 eine starke Geschäftsausweitung. Dabei wuchs das Unternehmen sowohl rein organisch als auch durch weitere Akquisitionen. In Summe übertraf die Gesellschaft damit unsere Umsatzerwartung. Mit der Übernahme von Data One wird der Wachstumskurs auch in diesem Jahr durch externe Zuwächse unterstützt.

Auch sonst findet ORBIS im Allgemeinen ein unverändert positives Marktumfeld vor. Kurzfristig bzw. vorübergehend sind die Aussichten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie jedoch eingetrübt. Vor allem auf Kundenseite dürften einige Unternehmen von Kurzarbeit oder Schließungen betroffen sein, woraus Projektverschiebungen zu erwarten sind.

Diese vorübergehenden Einflüsse werden aber nicht den Trend zur weiteren Digitalisierung der Unternehmen verhindern. Um dies zu erfüllen, müssen viele Marktteilnehmer die Herausforderungen der Transformation annehmen und entsprechend hohe Investitionen tätigen. Nur dadurch kann es den Gesellschaften gelingen, den Marktanforderungen standzuhalten. Hierbei sehen wir ORBIS unverändert hervorragend positioniert, um die Kunden auf diesem Weg zu unterstützen.

Positiv werten wir auch das Engagement des neuen Ankeraktionärs, der Hörmann Gruppe. ORBIS war die Hörmann Gruppe bereits seit vielen Jahren als Kunde bekannt. Nun wurde die Zusammenarbeit im Rahmen einer strategischen Partnerschaft und einer engen finanziellen Verflechtung über eine rund 28-prozentige Beteiligung vertieft.

Die Umstellung auf SAP HANA wird ORBIS in den kommenden Jahren ein umfangreiches Geschäftsvolumen bescheren und somit zu einer hohen Auslastung der Berater beitragen. Der Erwerb von Data One war mit rund 10 Mio. Euro Umsatzvolumen schon eine größere Transaktion. Nichtsdestotrotz halten wir weitere Zukäufe angesichts der soliden Finanzausstattung für möglich.

So verfügt die ORBIS AG unverändert über eine mehr als solide Finanzaufstellung. Zum Jahresende wies die Gesellschaft liquide Mittel in Höhe von 10,5 Mio. Euro aus. Auch die eigenen Aktien besitzen derzeit noch einen Gegenwert von knapp 1,9 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund der Corona-Krise rechnen wir im laufenden Jahr mit einem Ergebnisrückgang auf 0,14 Euro je Aktie. Allerdings sind diese Schätzungen derzeit mit einer großen Unsicherheit verbunden. Wir betrachten bei ORBIS jedoch die langfristigen Wachstumsaussichten und nicht kurzfristige Störfaktoren. Nach unserer Ansicht besitzt das Unternehmen angesichts der hervorragenden Positionierung mittel- und langfristig weiteres Wachstumspotenzial.

Vor dem Hintergrund der getätigten Aktienverkäufe zu einem Preis von 8,00 Euro je Anteilsschein erachten wir dies derzeit als fairen Preis für das Papier. Dementsprechend bekräftigen wir unsere Empfehlung, die ORBIS-Aktie zu „Kaufen“ und erhöhen dabei unser Kursziel auf 8,00 Euro.

