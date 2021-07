Original-Research: PAION AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,90 auf EUR 4,10.

Zusammenfassung: Im bisherigen Jahresverlauf haben PAIONs Partner das ultrakurz wirksame Sedativum/Anästhetikum Remimazolam in den USA für die prozedurale Sedierung und in Südkorea in der Indikation Allgemeinanästhesie eingeführt. Diese Markteinführungen folgen den Markteinführungen der Partner im vergangenen Jahr in Japan für die Allgemeinanästhesie und in China für die prozedurale Sedierung. Darüber hinaus gab PAION Anfang 2021 den Erwerb der exklusiven europäischen Vermarktungsrechte für den Vasokonstriktor Giapreza und das Antibiotikum der Tetrazyklin-Klasse Xerava von dem US-Unternehmen LaJolla Pharmaceutical bekannt. Beide Medikamente sind in den USA und Europa zugelassen. Giapreza ist vielversprechend, weil es den Blutdruck bei Patienten mit septischem oder anderem distributiven Schock erhöht, die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien hypotensiv bleiben. Xerava, das für komplexe intrabominale Infektionen indiziert ist, hat ein breiteres Wirkungsspektrum als die kürzlich zugelassenen Cephalosporin- und Carbapenem-Beta-Laktamase-Hemmer-Antibiotika-Kombinationen. Diese Akquisition ist auch deshalb wichtig, weil sie PAION zusammen mit Remimazolam die kritische Masse gibt, um den Aufbau eines eigenen Vermarktungsapparates in Europa zu rechtfertigen. Die Behörden der EU und Großbritanniens haben Remimazolam kürzlich für die prozedurale Sedierung zugelassen, die Zulassung für die Allgemeinanästhesie ist für 2022 wahrscheinlich. PAION plant die Markteinführung von Giapreza, Remimazolam und Xerava in Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Dänemark in der zweiten Jahreshälfte 2021 und in weiteren europäischen Märkten in 2022. Unseres Erachtens ist PAIONs Ziel für 2026 für Umsatz und EBITDA von EUR200 Mio. bzw. EUR100 Mio. realistisch, insbesondere angesichts der Großhandelspreise von Remimazolam in den USA für die prozedurale Sedierung, die mit USD39 pro Dosis mehr als 60% über unserer bisherigen Erwartung von USD24 liegen. Die prozedurale Sedierung ist in den USA der größte Einzelmarkt für Remimazolam. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben aber das Kursziel auf EUR4,10 (zuvor EUR4,90) gesenkt. Die Reduzierung unseres Kursziels spiegelt vor allem den Verwässerungseffekt künftiger Aktienemissionen wider, die zur Finanzierung des Aufbaus eines größeren europäischen Vertriebsnetzes erforderlich sind, als wir zuvor modelliert hatten, bevor der von uns prognostizierte Cashflow-Breakeven im Jahr 2024 erreicht wird.

First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.90 to EUR 4.10.

Abstract: So far this year PAION's partners have launched its ultra-short-acting sedative/anesthetic, remimazolam, in the US for procedural sedation and in South Korea for the indication general anaesthesia. These launches follow market introductions by partners last year in Japan for general anaesthesia and in China for procedural sedation. Furthermore in early 2021, PAION announced the acquisition of exclusive European commercialisation rights for the vasoconstrictor, giapreza, and the tetracycline-class antibiotic, xerava, from the US company, LaJolla Pharmaceutical. Both drugs are approved in the US and Europe. Giapreza is promising because it raises blood pressure in patients with septic or other distributive shock who remain hypotensive despite adequate volume restitution and application of catecholamines and other available vasopressor therapies. Xerava, which is indicated for complex intrabdominal infections, has a broader spectrum of action than recently approved cephalosporin- and carbapenem- beta- lactamase inhibitor antibiotic combinations. This acquisition is also important because with remimazolam it gives PAION the critical mass to justify setting up its own marketing apparatus in Europe. The EU and UK authorities have recently approved remimazolam for procedural sedation and approval for general anaesthesia is likely in 2022. PAION plans to launch giapreza, remimazolam and xerava in Germany, the UK, Netherlands and Denmark during H2 2021 and in further European markets in 2022. In our view PAION's 2026 target for revenue and EBITDA of EUR200m and EUR100m, respectively is realistic, especially given the wholesale pricing of remimazolam in the US for procedural sedation, which at USD39 per dose is over 60% above our previous expectation of USD24. Procedural sedation in the US is the single biggest market for remimazolam. We maintain our Buy recommendation but have lowered the price target to EUR4.10 (previously EUR4.90). The reduction in our price target mainly reflects a larger dilutive effect from future share issues than we had previously modelled. The additional capital is required to finance the build-up of the European marketing network ahead of projected cashflow breakeven in 2024.

